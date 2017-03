Lo nuevo de Claptone: ‘The Drums (Din Daa Daa)’

Claptone, DJ y productor alemán que ha sabido interpretar su papel en la música detrás de su máscara, afirmando que él solo hace visible lo que todos negamos, nuestras máscaras para sobrevivir en esta sociedad.

Ayer estrenó un nuevo sencillo, The Drums (Din Daa Daa), realizado en colaboración con George Kranz, en Spotify y Beatport. Para el resto de plataformas saldrá el 27 de marzo.

Con sonidos que pasan por el house, deep house y el techno ha logrado, desde el 2006, llevar sus sonidos al mundo. Estará en #FEP2017 y, una vez finalizado Estéreo Picnic ,tiene programadas presentaciones en el festival Hibernation en Andorra, España, como parte de su gira por Europa.

Esta es la canción de uno de los artistas que sin duda pondrá el pico alto en la fiesta de Estéreo Picnic. No olviden contarnos qué tal les sonó esta nueva canción con el HT #SomosMúsica.

The Drums (Din Daa Daa), a song by Claptone, George Kranz on Spotify