Lo bueno y no tan bueno del BOmm, según los músicos

De qué le sirve a una banda tener presencia en el Bogotá Music Market y las recomendaciones de algunos músicos que ya han pasado y visto los frutos de estar ahí.

De recibir 400 propuestas musicales en su primera edición a más de 1.100 en 2017 (más todas las que faltan) son una muestra de que el Bogotá Music Market se ha convertido en un escenario en el que toda banda quiere estar. La oportunidad de mostrar su proyecto ante compradores nacionales e internacionales, representantes de festivales y otros protagonistas de la industria en un solo lugar no se tiene todos los días, pero también lleva a que los mismos músicos se replanteen a dónde quieren llegar con sus proyectos.

“Tener una banda no es solamente tocar, ensayar y hacer música”. Esto es lo que opina Camilo Sánchez, integrante de Monitor, quienes participaron como banda en las ruedas de negocios en 2016 y en esta edición fueron elegidos como showcase. Para él lo más complejo empieza al momento de establecer las relaciones públicas para llevar el proyecto “de aquí a allá y de escribir correos así no te conozcan” y en donde incluso hay que saber cómo manejar el tacto.

Mostrar la organización de un proyecto es una de las cosas en las que se fijan los compradores. Por eso en Monitor se preocuparon por tener una carpeta de fotos, videos, presentaciones en vivo y eventos destacados de este año que evidenciaran la evolución de su proceso. “Nos preparamos teniendo en cuenta qué tan impactante puede ser el show de uno a los ojos de un programador especial”, dice Camilo.

Esta va a ser la primera vez del músico Pablo Trujillo en el Bogotá Music Market. Tiene claro que no va a llegar de una a las tarimas de Glastonbury o Coachella, o a convertirse en la próxima estrella de Spotify y prefiere ser realista a hacerse falsas expectativas. (-> La nueva faceta de Pablo Trujillo en la música)

“Sí hay que ir con la frente en alto a mostrar lo que uno tiene y tratar de desarrollar la presentación de la manera más sintética posible”, comenta. Esto incluye el tener en cuenta los formatos de presentación de la información para no llegar con discos extintos o archivos que las personas no puedan reproducir fácilmente.

Trujillo dice que también hay que apuntarle al mejor bonus track: “aprovechar la zona de charla de corredor, de pasillo. En ocasiones de ahí surgen mejores cosas”.

¿Qué no tiene música ahora? Esta es la pregunta que Adriana Padilla, directora del Cluster de Industrias Creativas y Culturales de la Cámara de Comercio de Bogotá deja en el ambiente a los artistas que se cierran a ver su trabajo solo en un escenario de conciertos. Ejemplos como Sol Okarina, que salta del Bogotá Music Market al Bogotá Audiovisual Market (BAM) y que dice en cada edición aumenta su red de contactos laborales, amplían las posibilidades para un artista.

Lo que ofrece el BOmm para los músicos, dicho por músicos:

Las expectativas de negocio para el BOmm 2017 rondan los dos millones de dólares entre las citas que hay pactadas con los 196 compradores y 253 artistas que hacen parte de esta sexta versión. Sin embargo, hay que tener presente que estos mercados de negocio no funcionan igual para todos los músicos.

“No hay que sobrevalorar estos mercados culturales porque hay mucha gente que se pega unas frustradas enormes al no pasar o concretar y piensan que ya no sirven para esto y que todo es una rosca. Muchas de las bandas que admiramos están donde están sin que existieran los mercados culturales. Es una herramienta de los nuevos tiempos que hay que aprovechar pero que no es tan definitivo como lo pueden sentir algunas personas”: Pablo Trujillo