Un llamado a lo ancestral en ‘Indios’, el nuevo disco de Naty Botero

En medio de los paisajes del Caribe colombiano y la mezcla del mar y el río, Naty Botero presenta 8 nuevas canciones de un álbum que le rinde homenaje a la sabiduría de los indios.

‘Indio’ se convierte en el cuarto disco de la cantante Naty Botero. Hecho en su mayoría en Minca, cerca a la Sierra Nevada de Santa Marta, las letras invitan a pensar en la libertad y salvajismo con el que nuestros indígenas representan esa manera espiritual de vivir en comunión con la naturaleza.

Construido como un álbum que explota los sonidos de la Costa Atlántica con las mezclas electrónicas o beats que siempre han acompañado a Botero en su estilo musical, Naty explota también su voz en ritmos como cumbia, reggae y champeta. (Lee también: Es es el cartel de artistas del Festival Jaguar 2018)

Para el lanzamiento de este nuevo trabajo, la cantante presentó un short film que describe así:

Una descarga, un árbol para la Sierra

Con cada descarga de ‘Indios’, un árbol será sembrado en la próxima jornada de reforestación de la Sierra Nevada de Santa Marta desde la cuenca del río Palomino, lugar donde la artista ya ha sembrado más de 300 árboles con la ayuda de voluntarios, fans, amigos y otros músicos que se han sumado a esta iniciativa.

Indios, an album by Naty Botero on Spotify