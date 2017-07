De libre acceso: genio y rebeldía

Genio de la informática que terminó con su vida a los 26 años de edad, Aaron Swartz nació en 1986 en Chicago, Illinois.

A los 14 años ya había contribuido con la creación del sistema RSS, fue fundador de la red social de contenido Reddit, fue director creativo de OpenLibrary proyecto de consulta obligada para estudiantes y tor2web que permite navegar en internet de forma anónima, clave en la creación de la licencia Creative Commons y fue consultor activo de la fundación Demand Progress que lucha en contra de la censura en internet. Creó en 2008 el portal Watchdog.net en el que se agrega y se hace visible información sobre políticos, ese mismo año publicó el Manifiesto por la Guerrilla del Acceso Abierto, ensayo en el cual Swartz hace un llamado a la liberación y el libre acceso a los artículos científicos y presenta, las que a su juicio, son fallas en el sistema de publicación académica.

Es recordado también por su lucha contra la ley SOPA (Stop Online Piracy Act), un proyecto de ley introducido a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2011 con el objetivo de ampliar las facultades de los propietarios de derechos intelectuales para combatir el tráfico de contenidos en internet. Este proyecto pretendía darle al Departamento de Justicia norteamericano el poder de obtener órdenes judiciales contra sitios web que infringieran las normas allí descritas con castigos como cinco años de prisión por cada diez canciones o películas descargadas, además, y entre muchas otras: nuestras conversaciones podrían ser oficialmente vigiladas para saber si infringimos la ley, como también los sitios, aplicaciones o proyectos digitales que incentivan la creación de contenidos por los usuarios serían inviables por la desproporcionada demanda ya que el proyecto de ley no distingue entre proveedor y usuario en este caso.

En 2011 fue arrestado en Boston, Massachusetts por fraude informático y obtención ilegal de documentos de los servidores y computadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), fue acusado de descargar más de cuatro millones de artículos científicos que pretendía, aparentemente, hacer públicos en una plataforma gratuita, a este proceso se le sumó la investigación que abrió el FBI en su contra por la descarga de páginas de un servicio en línea que vende acceso a informes judiciales. Lo condenaron a 30 años en prisión sin acceso a una computadora, sufría de depresión y decidió terminar con su vida el 11 de enero de 2013, condena que muchos criticaron y señalaron como exagerada, incluso, existen voces que señalan a las autoridades estadounidenses y al MIT como causantes de su suicidio.

Sir Timothy “Tim” John Berners-Lee creador de la World Wide Web dijo cuando se enteró de la muerte de Aaron Swartz:

“Aaron muerto. Vagabundos del mundo, hemos perdido a un sabio. Hackers que luchan por lo correcto, hemos perdido a uno. Padres, hemos perdido un hijo. Lloremos.” – Tim Berners Lee

En 2014 se lanzó ‘The internet´s Own Boy: The Story of Aaron Swartz’, documental que cuenta su historia (lo encuentran en Netflix)