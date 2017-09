Las series animadas con las que crecimos están de regreso

‘Supercampeones’, ‘Los caballeros del zodiaco’ y ‘Animaniacs’ son algunas de las series que acompañaron nuestra infancia y adolescencia. Ahora regresan para recordarnos por qué era que nos gustaban tanto.

La llegada de una nueva integrante a ‘Las chicas superpoderosas’, el regreso de ‘Supercampeones’ por la realización del próximo mundial y poder ver de nuevo en la pantalla a personajes como Arnold son noticias que alegran a toda la generación que se divertía con sus historias en la televisión.

Como gancho para atraer de nuevo a ese público y ampliar la oferta de series animadas en sus parrillas, algunos canales y ahora plataformas de streaming de video como Netflix han decidido volver a emitir esos títulos, crear nuevas historias a partir de las ya conocidas o producir ‘reboots’ al estilo cine con algunos personajes.

En marzo de este año un gran personaje volvió a las pantallas. Se trata de ‘Samurai Jack’ que presentó su quinta temporada de 10 capítulos en donde se situó 50 años en el futuro y con un tono mucho más oscuro.

Las chicas invencibles de Cartoon Network, si bien no se han retirado del todo de la pantalla, contarán con una nueva integrante: Bliss.

Hace algunos meses se conoció que Amblin Television y Warner Bros. están planeando el retorno de la serie animada de los noventa ‘Animaniacs’ que contó con la participación del director Steven Spielberg.

Otros nombres que regresarán son ‘Los caballeros del zodiaco’ que se podrá ver en Netflix y Yoichi Takahashi, creador de ‘Supercampeones’ dijo que el anime volvería con algunos capítulos para el mundial de Rusia 2018.

Noviembre es el mes en el que se conocerá ‘Hey Arnold! The Jungle Movie’, la película que contará la historia de los padres de Arnold y que reunirá a los personajes de Hillwood City.

Check out an exclusive sneak peek of Hey Arnold! The Jungle Movie showcased at San Diego Comic Con! Catch more Hey Arnold! on Nick! #Nick #Nickelodeon #TheJungleMovie #HeyArnold #SDCC #ComicCon Subscribe if you love Nickelodeon and want to see more! http://goo.gl/JJgxNm?xid=YTdesc Nickelodeon is the number-one brand for kids with original cartoons, sitcoms, movies, award shows, products and more!