Las presentaciones imperdibles de los Grammy 2017

Siguiendo con la línea de colaboraciones, la edición número 59 de los Grammy Anglo 2017 contará con los shows de Daft Punk y The Weeknd, Maren Morris junto a Alicia Keys y más.

El próximo 12 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles las estrellas de la música y otras personalidades se darán cita para conocer a los ganadores de este año. Beyoncé lidera las nominaciones seguida de Adele, Kanye West, Drake y Rihanna con 8 cada uno.

Pero sin duda, además de las premiaciones, la ceremonia se hace llamativa o no gracias a los actos en vivo que se confirmen. Daft Punk es uno de los nombres que aumentó la expectativa del evento al anunciarse su presencia junto a The Weeknd. La última vez de los franceses en la gala fue en 2014 cuando interpretaron su ‘Get Lucky’ al lado de Stevie Wonder y Pharrell.

Adele, Metallica, John Legend y Bruno Mars también tendrán su participación en escena.

Anderson .Paak, quien está nominado a mejor nuevo artista, se unirá al grupo de hip-hop A Tribe Called Quest y Dave Grohl en un show que espera centrar toda la atención.

Carrie Underwood y Keith Urban pondrán el lado country a la ceremonia que conducirá James Corden.

Por el lado colombiano la banda San Alejo está nominada a mejor álbum de pop latino mientras que Fonseca y el Grupo Niche figuran en la categoría de mejor álbum tropical latino.