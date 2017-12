Las canciones y discos más populares de Spotify en 2017

Ed Sheeran, Rihanna, ‘Despacito’ y otros nombres que figuran como los reyes de las reproducciones en la plataforma de streaming musical.

Llega el fin de año y con él los balances de lo que ocurrió en todo 2017. Además de compartir la lista de artistas, canciones, discos y géneros más escuchados, Spotify presenta una herramienta que describe cuáles fueron las preferencias musicales de cada usuario en este periodo de tiempo.

El británico Ed Sheeran terminó de coronarse como la gran figura de este año en la plataforma al encabezar las categorías de canciones y álbumes más escuchados con ‘Shape of You’ y el disco ‘Divide’, respectivamente. Estos dos elementos hacen que acumule la cifra de 6.300 millones de reproducciones.

Así fue el resultado por categorías:

Grupos más escuchados

Coldplay

Imagine Dragons

Maroon 5

Linkin Park

Migos

Canciones más escuchadas

‘Shape of You’ – Ed Sheeran

‘Despacito’ – Remix – Luis Fonsi, Daddy Yankee feat. Justin Bieber

‘Despacito’ – Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

‘Something Just Like This’ – The Chainsmokers & Coldplay

‘I’m the One’ – DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

Ed Sheeran – Shape of You [Official Video] Stream or Download Shape Of You: https://atlanti.cr/2singles ÷. Out Now: https://atlanti.cr/yt-album Subscribe to Ed’s channel: http://bit.ly/SubscribeToEdSheeran Follow Ed on…

Álbumes más escuchados

‘Divide’ – Ed Sheeran

‘More Life’ – Drake

‘DAMN.’ – Kendrick Lamar

‘Starboy’ – The Weeknd

‘Stoney’ – Post Malone

Artistas más escuchados

Ed Sheeran

Drake

The Weeknd

Kendrick Lamar

The Chainsmokers

Mujeres más escuchadas

Rihanna

Taylor Swift

Selena Gomez

Ariana Grande

Sia

Hombres más escuchados

Ed Sheeran

Drake

The Weeknd

Kendrick Lamar

Daddy Yankee

Top 5 nuevo artista

Camila Cabello

Harry Styles

Liam Payne

Lil Pump

Trippie Redd

Géneros emergentes

Melodic Power Metal

Chaotic Black Metal

Chillhop

Trap Latino

Future Funk

Para conocer cuáles fueron las canciones y músicos que más escucharon en Spotify durante 2017 pueden ingresar a la página https://2017wrapped.com/es-419/