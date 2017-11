La tecnología nos da el algoritmo, estos colombianos crearon el cerebro

Cuando asistimos a un evento, nos encontramos inmersos en un mundo de datos que nos brinda opciones a través de plataformas y publicidad, pero se han preguntado ¿qué deberíamos hacer con toda esa información?, ¿cuál es la manera más práctica de elegir lo que sea útil y no morir en el intento?

Estuvimos conversando con David Rodríguez y José Berrío quienes nos contaron acerca del proyecto de emprendimiento Rebus Technology, la aplicación seleccionada por AppCircus que representará a Colombia en el Mobile World Congress 2018 en Barcelona.

En la actualidad los eventos ofrecen un sinfín de servicios y productos que muchas veces no se adaptan a los gustos de los asistentes. Por otro lado, nos entregan una canasta llena de publicidad, agendas, información para decidir en un tiempo muy corto lo que debemos visitar, pero todo termina en intentos fallidos.

Normalmente las personas deben entrar a la tienda del teléfono Play Store o App Store y descargar la aplicación del evento, esto normalmente consume espacio en el celular, sin embargo, de acuerdo con los directores del proyecto, Rebus funciona de una forma distinta.

De acuerdo con sus creadores, el equipo se encuentra en una búsqueda constante de las nuevas tecnologías, para encontrar la manera más cercana y sencilla de eliminar las brechas digitales en la industria.

“Es muy difícil, de cada 10 emprendedores a los dos años sobreviven el 0,7%, en realidad el emprendimiento en Colombia es complejo y aún más en el ámbito tecnológico, no hay mucha mano de obra calificada a nivel internacional sobre todo en temas de inteligencia artificial, no hay una gran demanda de estas soluciones tecnológicas, por otro lado el país tiene necesidades básicas que aún no se han suplido y mientras esto no se logre manejar no van a prestarle atención al emprendimiento, además el país cuenta con muchos impuestos, sin embargo, en medio del camino uno se va encontrando personas que creen en los proyectos y le apuestan, hay que buscar alianzas y también hay que luchar muy fuerte”