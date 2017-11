La Santa Cecilia y una música que habla y siente a Latinoamérica

Este domingo 26 de noviembre a las 7pm Canal Trece presenta ‘Amar y vivir’, el documental en el que la banda mexico-americana La Santa Cecilia cuenta cómo se grabó el álbum del mismo nombre que lanzaron a comienzos de 2017.

Crecieron en Los Ángeles, California, pero ser hijos de padres latinoamericanos hizo que las rancheras, los boleros y los corridos fueran la banda sonora de su niñez. José Alfredo Jiménez, Mercedes Sosa, Violeta Parra, Los Tres Ases, Juan Gabriel, pero al mismo tiempo otros nombres como Smokey Robinson, The Stylistics y Marvin Gaye fueron las referencias para crear ese sonido bicultural que se ha convertido en el sello de La Santa Cecilia en los cerca de diez años que llevan como banda.

‘Amar y vivir’ es un disco con el que rinden homenaje a esos autores que los inspiraron y que les dieron la fuerza para encontrar en las raíces el elemento diferenciador. En el documental cuentan por qué canciones como ‘Ódiame’, ‘Nuestro juramento’, ‘En el último trago’, ‘Amor eterno’ o ‘Ingrata’ fueron sus elegidas para ser interpretadas junto a otros artistas latinoamericanos actuales y en locaciones de México que mezclan una arquitectura y color que dan ganas de estar ahí en un concierto junto a ellos.

El profundo sentimiento que hay en los sonidos latinoamericanos hace que las canciones no tengan temporalidad, según menciona la banda en la pieza audiovisual que incluye también testimonios de Noel Schajris, Eugenia León, Mon Laferte y Caña Dulce y Caña Brava.

“No importa en qué tiempo estés. Esas letras y ese sentimiento no se van a perder y van a seguir viviendo”: La Santa Cecilia

