La nueva faceta de Pablo Trujillo en la música

‘Súper fuerte’ es la canción que marca la nueva etapa musical de Pablo Trujillo. Este sábado la presenta en vivo en el Teatro La Mama de Bogotá.

“Puedes preguntárselo a cualquier músico: no te puede pasar que no quieras tocar un solo de guitarra más. Es muy grave”…

Rock al Parque 2017 fue la despedida de Pablo Trujillo a ese formato de power trío clásico (guitarra, bajo, batería) que le permitió explorar su lado como cantautor y guitarrista de la manera más profunda y en la que entró a ese universo que implica ser músico.

La grabación de cuatro discos son parte de la experiencia de este proceso en el que trabajó al lado de nombres como Andrea Echeverri, Juan Pablo Vega y Magdalena Cubides pero en el que le llegó un momento de agotamiento que le hizo replantear la manera de seguir haciendo música.

Dejó la guitarra en una esquina. Con la intención de no caer en la repetición y poner todo en función de las canciones cambió sus procesos de composición para dejar salir un formato que describe como algo que “se parece mucho más a él” y en el que incluso ha cambiado hábitos que creía tradicionales porque cuenta que antes se reservaba todo y ahora pone sus nuevas canciones en todos los lugares a donde llega.

Así lo cuenta él:

‘Súper fuerte’, la canción con la que mostrará su nuevo lado musical nació de coger un beat, tocar el piano encima de eso, ponerle una melodía y luego incorporarle los demás instrumentos.

Del power trío pasa a una propuesta muy minimalista en términos de instrumentación e interpretación pero en la que tiene claro que el peso musical debe estar por encima de su faceta anterior.

“La idea es poner todo en función de la canción y no de que me vean como cantautor. De tocar canciones que lleguen y atraviesen a la gente, así como me atraviesan a mí”: Pablo Trujillo