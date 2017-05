La ‘Mujer Maravilla’, ‘It’ y ‘Spiderman’ presentan nuevos tráilers

La entrega de los MTV Movie Awards 2017 sirvió para que productoras de cine lanzaran adelantos de sus próximas películas.

‘Wonder Woman’ (‘Mujer Maravilla’)

Esta película, que se estrena el primero de junio en Colombia, es la cuarta entrega de DC Comics tras ‘Man of Steel’, ‘Batman vs Superman’ y ‘Suicide Squad’.

Es dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot, Chris Pine y Robin Wright.

Witness the rise of a Warrior. Watch the NEW #WonderWoman trailer now! — WONDER WOMAN is in theaters June 2, 2017. From Warner Bros. Pictures and DC Entertainment comes the epic action adventure starring Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen and Robin Wright, directed by Patty Jenkins.