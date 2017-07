La Liga de la Justicia se reúne en este tráiler y su nuevo afiche

Finalmente, el momento que muchos esperaban: el tráiler de La Liga de la Justicia. Por fin podemos ver a los grandes héroes de DC Cómics unidos y trabajando en equipo. “No puedes salvar al mundo solo”, nos dicen.

Justice League Comic-Con Trailer (2017): Check out the new trailer starring Gal Gadot, Amy Adams, and Ben Affleck! Be the first to check out trailers and movie teasers/clips dropping soon @MovieclipsTrailers.