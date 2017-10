La inteligencia artificial no necesitará de los humanos para aprender

El programa de inteligencia artificial (IA) de Google, ‘AlphaGo’, ha roto sus propios límites. ‘Zero’, la nueva versión, es completamente autodidacta y ha demostrado que este tipo de tecnología puede llegar a reemplazar a los humanos en ciertas labores.

A ‘AlphaGo Zero’ solo le tomó tres días aprender lo que a los humanos costó miles de años. Sin intervención humana, el sistema interiorizó las reglas del juego del mítico juego de mesa chino “Go”, aprendió a jugar sin instrucciones y por último, creó una estrategia mientas competía contra sí mismo.

El programa dejó a un lado las enseñanzas humanas, creó sus propios movimientos y en su prueba obtuvo una apabullante victoria con un registro de 100 juegos a 0.

DeepMind’s Professor David Silver describes AlphaGo Zero, the latest evolution of AlphaGo, the first computer program to defeat a world champion at the ancient Chinese game of Go. Zero is even more powerful and is arguably the strongest Go player in history.