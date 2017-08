“La identidad también está vestida de arepa” – Editorial de Toma el Control

Cada región debe apropiarse de sus costumbres porque son ellas las que nos dan identidad.

Cuando recordamos algún sitio que visitamos siempre recordamos particularidades: la ropa, los olores, la comida, los acentos, etc.

Capítulo 23 de Toma El Control, sobre la identidad regional:

Yo nací en Medellín y, aunque orgullosa de mi origen, debo decir que la mayor parte de mi vida ha estado en Bogotá y por tanto en muchos municipios del departamento. En Cundinamarca se tiene la ventaja de poder disfrutar de un clima completamente diferente solo viajando un par de horitas.

Del frío bogotano salíamos en Semana Santa y en las vacaciones de mitad de año rumbo a Guaduas, un municipio a 3 horas de Bogotá y en el que todavía cuidan y promueven sus tradiciones y fiestas. Cuentan con el pecho hinchado que es la cuna de Policarpa Salavarrieta, La ‘Pola’.

Esas semanas permitían que mi hermana y yo, desde muy pequeñas, nos sumergiéramos en otra cultura, otros colores, sabores, historias y tradiciones que nos hacían vivir el día a día entre gente amable que deja la puerta abierta, que en los solares de la casa deja arroz y plátano solo para ver más de cerca la gran variedad de aves, un festival de colores.

Mi tía, que vivía en una casa vieja junto a la iglesia, nos hacía participar en cuanto evento realizaran en esa temporada, nos enseñó que hasta el duelo se vive diferente.

Crecí sabiendo el nombre de cientos de pájaros, de plantas, de animales y todas sus particularidades. Cosas que desafortunadamente no se ven en la cotidianidad bogotana y que me permitieron acercarme a la naturaleza, al amor por los animales, la necesidad de protegerlos y aprender de ellos.

He tenido la fortuna de viajar por Colombia, recorrer sus paisajes. En Guaduas podía pasar más tiempo pero eso no me quitó la oportunidad de largos viajes por carretera que disfrutaba como perrito viendo por la ventana. No conozco todos los municipios del país pero sí puedo decirles que conozco al menos uno de todos los departamentos y doy fe de la diversidad de tradiciones, acentos, costumbres e historias.

Quién no se antoja de ceviche y piensa en la playa, quién no piensa en una ruana cuando le dicen Boyacá; en una longaniza cuando van por Sutamarchán; en la panela que tiene hasta reina en Villeta.

No necesitamos conocer todo para saber que cada zona del país tiene características que la hacen única, que las diferencia y que por eso Colombia es un mar de cultura y tradición que nos llena de identidad.

Cada región es otro mundo con sutiles diferencias que la vuelven única.

Esa riqueza se pierde un poco en las grandes ciudades pero sigue viva en muchos municipios que respetan, cuidan, defienden sus fiestas, eventos, tradiciones que se han heredado, y ese orgullo que da participar en ellas.

Esto debe reflejarse en los canales regionales que tienen un papel fundamental para compartir y conocer nuestro entorno pero con tanta diversidad es una tarea titánica lograr que todos se vean reflejados, identificados en la pantalla.

Por eso canales como Canal Trece hacen un esfuerzo titánico por recorrer la región y enseñarles a ustedes todas las delicias que podemos disfrutar en nuestra Colombia, contamos las historias que están detrás de la historia.

¿Ustedes dónde nacieron, que anécdota nos quieren compartir sobre esas tradiciones heredadas?

Toma el Control es por y para ustedes así que participen en algo que les pertenece: su Canal Trece.