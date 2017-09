La fuerza de los sonidos negros une a Son Palenque y Kombilesa Mi

Una noche de champeta criolla y bullerengue mezclado con sonidos de hip hop palenqueros se oirán en esta fiesta que junta en tarima a Son Palenque y Kombilesa Mi el próximo 15 de septiembre.

Son Palenque lleva más de tres décadas impulsando el capítulo de la música afro en el país. Una historia que no termina de escribirse con el estreno de su disco ‘Kutu Prieta pa Saranguia’ (‘Fuerza negra para gozar’) que se lanzará este 15 de septiembre en Boogaloop Club y que fue grabado bajo la dirección de Justo Valdez, con la producción de Palenque Records. (Vean aquí la historia de Palenque Records)

Kutu Prieta Pa Saranguia, an album by Son Palenque on Spotify