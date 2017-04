La ciencia y la tecnología en 8 películas

Ficción, realidad virtual, viajes espaciales y otras historias que podrían considerarse impensables pero que muestran hasta dónde pueden llegar la ciencia y las innovaciones tecnológicas.

Desde biopics que cuentan cómo una persona cambia el curso de la vida con sus descubrimientos, hasta desenlaces fatales que acaban con la existencia. Los panoramas que nos plantean estas películas en el Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología.

‘Interstellar’ (2014)

Director Christopher Nolan

Narra las aventuras de un grupo de exploradores que hacen uso de un agujero de gusano recientemente descubierto para superar las limitaciones de los viajes espaciales humanos y poder vencer las grandes distancias de un viaje interestelar. El elenco incluye a Matthew McConaughey, Anne Hathaway y Jessica Chastain. Considerada una de las mejores películas de 2014.

‘Apollo 13’ (1995)

Director Ron Howard

Una de las primeras películas que nos muestra cómo es el trasfondo de un viaje a la luna. El Apolo XIII inicia su viaje a la Luna en abril de 1970. Cuando está a punto de llegar a su destino, se produce una explosión en el espacio que les hace perder oxígeno y, además, cambia el rumbo de la nave. La situación de los tripulantes se hace desesperada cuando el oxígeno empieza a agotarse. Mientras tanto, el mundo entero vive pendiente del desenlace de tan angustiosa aventura.

‘La teoría del todo’ (2014)

Director James Marsh

Cuenta la historia de vida del reconocido físico Stephen Hawking, quien padece una enfermedad motoneuronal que se ha ido agravando con el paso de los años. Pero sus limitaciones físicas no lo han detenido nunca y es considerado uno de los principales físicos en la actualidad.

‘The Imitation Game’ (2014)

Director Morten Tyldum

Alan Turing, el genio matemático británico, llevó a descifrar el código alemán Enigma durante la II Guerra Mundial. Sus esfuerzos lograron acortar la guerra y salvar miles de vidas. Después del conflicto bélico se dedicó al desarrollo de los computadores.

‘WALL-E’ (2008)

Director Andrew Stanton

En el año 2800, en un planeta Tierra devastado y sin vida, tras cientos de solitarios años haciendo aquello para lo que fue construido -limpiar el planeta de basura- el pequeño robot WALL•E (acrónimo de Waste Allocation Load Lifter Earth-Class) descubre una nueva misión en su vida (además de recolectar cosas inservibles) cuando se encuentra con una moderna y lustrosa robot exploradora llamada Eve.

‘Gravity’ (2013)

Director: Alfonso Cuarón

Mientras reparan un satélite fuera de su nave, dos astronautas sufren un grave accidente y quedan flotando en el espacio. Son la doctora Ryan Stone, una brillante ingeniera que realiza su primera misión espacial, y el veterano astronauta Matt Kowalsky.

‘El hombre que conocía el infinito’ (2015)

Director Matt Brown

La película es un biopic sobre el matemático indio Srinivasa Ramanujan, cuyas teorías fueron revolucionarias. Nace en Madras (India) en la pobreza, pero logra ser admitido en la Universidad de Cambridge durante la Primera Guerra Mundial. Allí se convertirá en un pionero en el campo de las teorías matemáticas gracias a la ayuda de su excéntrico profesor, G.H. Hardy, pero también tendrá que hacer frente a los prejuicios y el racismo.

‘2001: Una odisea del espacio’ (1968)

Director: Stanley Kubrick

Narra los diversos periodos de la historia de la humanidad, no sólo del pasado, sino también del futuro. Hace millones de años, antes de la aparición del “homo sapiens”, unos primates descubren un monolito que los conduce a un estadio de inteligencia superior. Millones de años después, otro monolito, enterrado en una luna, despierta el interés de los científicos. Por último, durante una misión de la NASA, HAL 9000, una máquina dotada de inteligencia artificial, se encarga de controlar todos los sistemas de una nave espacial tripulada.

