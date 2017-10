Kevin Spacey y el fin de ‘House of Cards’: ¿de la TV a la realidad?

Acoso sexual, homosexualidad, fin de un mandato. Tres situaciones que hemos visto en la serie ‘House of Cards’ y que ahora tienen a su protagonista Kevin Spacey pensando qué jugada hacer para limpiar su nombre. ¿El que nos habla es el actor o el personaje?

Cuando no terminábamos de sorprendernos con la noticia de la acusación por acoso sexual al actor Kevin Spacey de parte del también actor Anthony Rapp por un hecho que sucedió en 1986 y que llevó al protagonista de ‘House of Cards’ a declararse abiertamente homosexual, la plataforma de streaming de la serie anunció el final de la misma.

Aunque algunos medios especializados señalan que el fin de ‘House of Cards’ venía planeándose hace meses, la coincidencia del anuncio con el momento mediático que vive su protagonista hace pensar que esa situación tuvo que ver con la decisión de los productores.

Anthony Rapp admitió hace algunos días a Buzzfeed News que a la edad de 14 años y durante una fiesta en el apartamento de Spacey, éste intentó forzarlo a tener relaciones sexuales con él a lo que Rapp pudo zafarse.

Ante las declaraciones, Spacey divulgó un comunicado en sus redes sociales en el que manifiestó “honestamente no recordar lo sucedido” y pidió disculpas por un “comportamiento inadecuado como consecuencia del alcohol”.

Sin embargo, las disculpas no pararon ahí. Luego vendría una jugada -calificada por varios críticos como inoportuna- en la que Spacey se abrió emocionalmente y confesó su verdadera orientación sexual.

“He amado a hombres y mantenido encuentros románticos con ellos durante toda mi vida, y ahora elijo vivir como homosexual (..) Quiero abordar esto honesta y abiertamente, y para ello debo empezar por examinar mi propio comportamiento”: Kevin Spacey

¿Qué pasará con la serie?

Aunque Netflix no se ha pronunciado oficialmente al respecto, una fuente cercana a CNN señaló que ‘House of Cards’ finalizará luego de la sexta temporada, que está actualmente en rodaje.

Ejecutivos de Netflix y Media Rights Capital, productores del proyecto, se reunieron con el equipo de trabajo para garantizarles su apoyo. Spacey no estaba presente.

Un rumor sobre un posible spin off de la serie basado en el personaje de Doug Stamper (eterna mano derecha de Frank Underwood) suena con fuerza para no dejar morir el universo ‘House of Cards’.

¿Será que aún Frank Underwood sabe con exactitud qué es lo que necesita el pueblo?

José Enrique on Twitter Bebé, Netflix, cancelas la serie porque Kevin Spacey, cuando sabemos hace dos temporadas que “House of Cards” es Robin Wright. Explícame. https://t.co/sizWxeoBHQ



Imagen de portada: Facebook Oficial Kevin Spacey