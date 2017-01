Karma Police en la voz de Ryan Adams

El sábado pasado, el reconocido músico de alt-country, pop y rock, Ryan Adams, estuvo en los estudios de BBC Radio 2.

Allí tocó una versión acústica de Doomsday, el nuevo sencillo de su próximo LP titulado Prisioner y que saldrá a la venta el próximo 17 de febrero.

Pero más allá de esto, y para sorpresa de los oyentes, hizo un cover de la reconocida canción de Radiohead, Karma Police:

En entrevista con Pitchfork, Adams contó el porqué esta canción:

“Me desperté esta mañana con jetlag, y tuve un día completo de prensa. Quería hacer un par de covers. Y me sé muchos, pero quería hacer algo nuevo que no había hecho antes…

…Pensé que era apropiado, porque hay una persona bastante horrible que acaba de ser elegida en los Estados Unidos. Así que no sé por qué, pero esa canción apareció en mi cabeza esta mañana”.

A partir de hoy también podemos disfrutar del video Do you still love me? de su nuevo LP.