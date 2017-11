Jugando, así es como los niños aprenden sobre seguridad en Internet

La educación es la herramienta a elegir para mejorar la seguridad de los usuarios; y en el caso de los más pequeños jugar es la modalidad preferida. Interland, un juego creado por Google, puede ser una de las opciones al momento de querer educar a los chicos sobre los cuidados y precauciones que deben tener para navegar.

Interland is a free, web-based game that makes learning the ways of the web a fun, engaging and hands-on experience. Kids are invited to play their way to Internet Awesome and become fearless explorers of the online world in a quest to deny hackers, sink phishers, one-up cyberbullies and outsmart oversharers.