Cinco juegos de realidad aumentada para salir a la calle

No solo se trata de Pokémon GO, también existen otros juegos para que el mundo que nos rodea cambie de sentido. Aquí les traemos cinco juegos para que disfruten de la realidad aumentada en sus teléfonos móviles.

La tecnología no solo le permite a nuestros teléfonos interpretar lo que vemos, también nos permite ver lo que está detrás. La realidad aumentada (RA) mezcla los elementos de la vida real que podemos ver con datos de todos los sensores ubicados en nuestros dispositivos.

Ingress

Esta aplicación fue desarrollada por los mismos creadores de Pokémon GO. El juego se divide en dos facciones que luchan por el control de diferentes sitios históricos alrededor del mundo, los iluminados y la resistencia.

Una energía misteriosa está controlando el mundo y mientras un grupo busca aprovecharla como un arma el otro busca salvar lo que queda de la humanidad.

Ingress – It’s Time To Move This world around you is not what it seems. Our future is at stake, and you must choose a side. A mysterious energy has been unearthed by a team of scientists in Europe. The origin and purpose of this force is unknown, but some researchers believe it is influencing the way we think.

Disponible para Android e iOS.

Droid Shooting

Es uno de los primeros juegos de realidad aumentada que llegó a Android por lo que hace mucho tiempo que no recibe actualizaciones. Sin embargo, esto no quita la diversión que puede proporcionar la aplicación.

Básicamente el juego consiste en eliminar la mayor cantidad de androides en un tiempo determinado, para esto nos valemos de un radar y la cámara del celular.

Disponible para Android.

Si les gusta salir a correr y es fanático de las series de zombies como The Walking Dead esta aplicación es para usted. Zombies Run mezcla nuestro entrenamiento con el escenario de una invasión de muertos vivientes.

All-New Zombies, Run! Trailer (Android) The best running game in the world. New design. New story. Now free-to-play on iPhone and Android at http://zombiesrungame.com

Solo debemos ponernos los audífonos y a los pocos minutos empezaremos a escuchar los zombies acercarse. El juego propone varios retos para hacer de la experiencia runner algo desafiante y al mismo tiempo escalofriante.

Disponible para Android e iOS.

Landlord – Real Estate Tycoon

Una versión del tradicional juego de mesa ‘Monopoly’ en donde es posible vender y comprar bienes raíces. Todo normal, salvo que se trata de propiedades reales las que se entran a comerciar. Se puede competir con otros jugadores, comprar un edificio y cobrar el alquiler. En nuestra primera incursión a la aplicación logramos adquirir parte del Vivelab ubicado al lado de Canal Trece.

Landlord Real Estate Tycoon on Android Trailer LANDLORD IS LIKE A MONOPOLY BOARD GAME BUT FOR THE REAL WORLD. Do you have what it takes to be the next DONALD TRUMP? If you think you’ve got what it takes, sign up today and see if you can be the biggest real estate tycoon in Landlord !

Disponible para Android e iOS.

Toy Car RC

Jugar con pistas y carros a control remoto es uno de los juegos fascinantes que disfrutamos de pequeños. Esta aplicación vuelve este sueño una realidad (aumentada) al darnos la opción de conducir un Wheely por varios escenarios virtuales que podemos descargar e imprimir e incluso manejar desde el mismo celular.

Toywheel’s Free App – Toy Car RC – Drive a Virtual Car in the Real World with Augmented Reality Download Free App Now: https://itunes.apple.com/us/app/toy-car-rc-drive-virtual-car/id824793454?mt=8&uo=4 ★★★★★ Average App Store Review “Awesome handling! — I really enjoy the app. It´s a super funny way to engage kids in understanding the virtual world and link it to the real one. My niece was super amused (7 yrs) and played in the bathroom, the kitchen and even in the garden.

Disponible para Android e iOS.

