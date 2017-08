Los pasos de Josh Homme en el nuevo video de Queens of the Stone Age

Queens of the Stone Age nos dejó conocer la semana pasada su segundo single del nuevo disco ‘Villains’, que será lanzado el próximo 25 de agosto.

Ahora nos dejó entrever el nuevo video para su canción “The Way You Used to Do”, que fue liberado inicialmente para usuarios de Apple Music.

The Way You Used To Do

Video Directed by: Jonas Åkerlund

