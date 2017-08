Jorge Velosa en anécdotas y canciones

La carranga va unida al apellido Velosa, pero no es el único mérito que tiene en su carrera. Damos un repaso a la vida de este personaje de la región Trece.

Un hombre que habla en prosa no podía dedicarse a otra cosa que no fuera la composición. ‘La cucharita se me perdió’ o ‘Julia, Julia, Julia’, canciones que hacen parte de la historia musical de Colombia, son solo algunas de las más conocidas, pero en su colección guarda títulos que reflejan anécdotas de los campesinos del país e historias cotidianas.

Se graduó como veterinario pero de su paso por la universidad lo que mejor le quedó fue encontrarse con sus cómplices de aventuras musicales.

Un repaso a la vida de Jorge Velosa:

Jorge Velosa: el carranguero mayor Nacido en Ráquira, en el año 1949, ha promovido la cultura de la región en sus trabajos y composiciones. Rendimos homenaje a uno de los padres de la carranga colombiana.

Velosa también hizo parte de dos de las comedias más recordadas de la televisión colombiana: ‘Don Chinche’ y ‘Romeo y buseta’ e integró la primera formación del programa ‘La luciérnaga’.

Al ser uno de los mayores promotores de la cultura boyacense, su departamento le otorgó la distinción Orden de la Libertad y la Universidad Nacional de Colombia, el premio a la Excelencia Nacional en Artes y Ciencias.