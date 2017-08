Cine, celebraciones y nuevos escenarios en Jazz al Parque 2017

El 3, 14, 16 y 17 de septiembre tres escenarios de Bogotá acogerán la versión número 22 del Festival Jazz al Parque que este año celebra el lema ‘Siempre jazz’.

Jazz al Parque se ha convertido en un encuentro familiar alrededor de las expresiones musicales del mundo y las nuevas tendencias con este género como protagonista. Dará inicio con la presentación de la Big Band Bogotá en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el 3 de septiembre a las 3:00 p.m. y continuará con una gala el 14 de septiembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán con dos agrupaciones invitadas. El fin de semana del 16 y 17 del mismo mes las presentaciones serán en el Parque El Country.

Para esta versión, el festival tendrá una muestra que incluirá un referente histórico de los diferentes estilos y formatos que han permanecido desde los orígenes de este género musical hasta la actualidad al rendirle homenaje a los 100 años de la primera grabación de jazz ‘Livery Stable Blues’ hecha por la Original Dixieland Jass Band.

Original Dixieland Jass Band (ODJB) was founded in New Orleans in 1916. Their first jazz recording is dated 1917. In late 1917 it changed the name’s spelling to “Jazz.” L’ODJB first members were: Larry Shields (clarinet), Eddie Edwards (trombone), Henry Ragas (piano), Tony Sbarbaro (drums) e Nick LaRocca (cornet).