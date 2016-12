Jared Leto está de cumpleaños y celebramos recordando sus mejores papeles en el cine

Con una larga carrera en la televisión, el cine y la música con su banda 30 seconds to mars, hoy Jared Leto cumple 45 años de edad y los queremos festejar con un recorrido por sus mejores papeles en el cine, aquí les dejamos la lista.

5.Vitaly Orlov (Lord of War) Interpretando al hermano menor de Nicolas Cage, Leto vuelve al terreno de las adicciones, esta vez muestra como, aún cuando la vida parece cambiar para bien, una adicción a las drogas puede destruir todo. Lord of War fue producida por

Andrew Niccol, estrenada en el 2005 y le otorgó a Jared Leto el premio a mejor acror de ayuda en los National Board of Review of Motion Pictures.

4. Nemo Nobody (Mr. Nobody) Interpretando a una persona en diferentes etapas de su vida, Leto fue nominado como mejor actor en Stockholm International Film Festival y Venice Film Festival, esta es una película surrealista de ciencia ficción estrenada en 2009 y en la que, se destaca su personaje de un anciano para el que tuvo que exponerse largas horas de maquillaje.

3. David Chapman (Chapter 27) Interpretar al asesino de John Lennon no fue nada fácil para el actor que tuvo que aumentar 60 libras por medio de una dieta alta en grasas y dulces, durante el tiempo de rodaje y los días posteriores tuvo que usar una silla de ruedas porque no soportaba el dolor, él mismo expresó que jamás volvería a someter a su cuerpo a estar en tan mala condición física. Para este papel también cambió su forma de caminar, de hablar y de reír; cuenta que muchos de sus amigos no lo reconocían.

2.1. Harry Goldfarb (Requiem For A Dream)Para interpretar al joven adicto a las drogas en uno e los grandes éxitos de Darren Aronofsky, Jared Leto adelgazó 12 kilos, redujo drásticamente sus comidas y se autoimpuso dos meses de abstinencia sexual, durante esa época su novia era Cámeron Díaz. Leto dijo en una entrevista que al estar muriendo de hambre se paraba afuera de pastelerías y restaurantes a ver y oler la comida, eso le daba idea de cómo debía ser el desespero por las drogas.

1. Ryon (Dallas Buyers Club) Para esta película Jared perdió 15 kilos, se rasuró la cabeza y realizó una investigación de campo con varios transexuales, este papel le permitió ganar el premio Óscar a mejor actor de reparto al igual que el premio del Sindicato de Actores, Critics choice awards y Globos de Oro como actor secundario.