James Rhodes, el pianista que reinventa la música clásica, vuelve a Colombia

Encontrar un viejo casete de Bach lo llevó a descubrir la música clásica. A su manera le ha dado un nuevo aire al género teniendo en cuenta al público y al poder sanador de la interpretación.

Sus experiencias personales lo han hecho ser protagonista de titulares que poco o nada tienen que ver con la música pero ha sido a través de ella que ha podido distraer su mente del pasado.

‘Instrumental’, publicado en 2015, es el libro en el que James Rhodes habla abiertamente de sus problemas de infancia que se vio manchada por violaciones, intentos de suicidio, depresión y drogas y de cómo la música fue su salvadora.

En medio del lanzamiento de su nuevo libro ‘Fugas’ que trata sobre los males que acechan a la sociedad hoy en día: la ansiedad y el estrés, el británico regresa a Colombia para dos presentaciones, una este martes 21 de noviembre en Medellín y el jueves 23 en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá.

