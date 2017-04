Jack White y Queens of the Stone Age nos traen noticias

Son dos grandes del rock que hace un buen tiempo nos tienen a la expectativa de nuevo material. Ahora nos sorprenden con anuncios al respecto.

Jack White, muy conocido por The White Stripes y The Raconteurs, ha mostrado una gran versatilidad en su proyecto solista. Ahora nos da un abrebocas de lo que viene con “Battle Cry”, canción en la que no hay voz como tal sino algunos coros. Sin embargo, aún no hay noticia sobre el nuevo disco ni fechas a la vista. Su última producción, “Lazaretto”, fue lanzada en 2014.

Así suena “Battle Cry”:

Battle Cry Battle Cry, an album by Jack White on Spotify

Por su parte, Queens of the Stone Age ha comenzado a mostrar algo de lo que vendría siendo su nuevo disco. Una imagen misteriosa con una nueva versión del logo de la banda y las palabras “Coming TwentyFive”.

Según parece, nos quieren provocar con lo que será su nuevo disco, pero ese nombre no se sabe si será el del disco, el de un single o la fecha de lanzamiento. Su último disco fue “…Like Clockwork” y se lanzó en el 2013.

Este es un playlist de estos grandes del rock #SomosMúsica: