Ironía y evolución en el nuevo disco de Vetusta Morla

‘Mismo sitio, distinto lugar’ es el cuarto álbum de los españoles el cual presentarán en vivo en una nueva visita a Colombia en marzo de 2018.

Vetusta Morla no quería seguir haciendo las cosas de la misma manera. En una entrevista a Europa FM cuentan que buscaron las herramientas desde la composición y grabación para darle un vuelco transformador a su sonido.

Por eso algunas canciones del disco están cargadas de un tono de humor negro y burla e incluyen grabaciones de radio y otros elementos.

Diez temas que según la banda llevan “al epicentro mismo de Vetusta Morla” y que reafirman su “esencia cimentada, irónicamente, en una agitada metamorfosis”.

Carles Campi Campón (Jorge Drexler, Natalia Lafourcade) fue el encargado de coproducir el álbum en los Hansa Studios de Berlín; y Dave Fridmann (MGMT, Tame Impala, The Flaming Lips) hizo las mezclas de las 10 canciones que componen ‘Mismo sitio, distinto lugar’.

Aquí pueden escuchar el disco:

Mismo Sitio, Distinto Lugar, an album by Vetusta Morla on Spotify

Vetusta Morla traerá a Colombia su gira ‘Mismo sitio, distinto lugar’ el 9 de marzo de 2018 al Teatro Jorge Eliecer Gaitán de Bogotá y el 10 de marzo al Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín.

