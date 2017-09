Inteligencia artificial: ¿Somos tan inteligentes como para crearla?

No se trata de preguntarnos si las maquinas tomarán el control de la humanidad sino cuándo lo harán ¿Estamos construyendo el camino para que esto sea posible? Marc Cortés, un experto en desarrollo de negocio y marketing digital presenta una teoría sobre el camino hacia la inteligencia artificial.

Marc Cortés relata en una charla de TED cuál ha sido el camino de la humanidad en su relación con las máquinas y el paso a paso que estamos dando para que estas tomen el control sobre nuestras vidas. El camino que describe se divide en cuatro etapas: mecanización, informatización, sensorización, algoritmos y, por último, la inteligencia artificial.

La humanidad decide que las maquinas pueden hacer cosas que hasta ese momento estaban haciendo otros seres humanos. Las maquinas no se cansan, no se quejan y hacen todo de manera más eficiente.

Los humanos piensan en las maquinas no solo para ejecutar ordenes sino también para buscar respuestas. Insertamos buscadores en diversos programas informáticos para hacerles preguntas en un lenguaje natural y que estos nos entreguen información.

Alan Turing, fue el precursor de esta etapa. Él fue el arquitecto detrás de Enigma, una maquina creada durante la segunda guerra mundial para procesar datos y descifrar los mensajes encriptados con los que el ejército alemán coordinada sus ataques.

Equipamos a las maquinas con sensores para que ejecuten ordenes, nos entreguen respuestas, pero que además tomen decisiones basadas en un abanico limitado de posibilidades. Diversos hogares ya cuentan con sensores capaces de determinar el nivel de intensidad de la luz, la temperatura a la que debe estar cada habitación, regar la cantidad suficiente de agua para el jardín o de apagar la estufa cuando la comida ya está lista.

En este momento ya es posible tomar decisiones con relación a nuestra pareja con base en sensores. En España ya venden un colchón equipado con sensores que ante los movimientos de infidelidad de nuestra pareja envía una alerta al celular, su nombre es Smarttres.

Con una cantidad cada vez más creciente de datos, buscamos que las maquinas tomen esa información y emitan juicios. El algoritmo les da la posibilidad a las máquinas de ejecutar operaciones sistemáticas, realizar un cálculo y encontrar la solución a un problema que se le plantee.

Tengamos en cuenta que esta operación se realiza con nuestros datos, en el caso de Facebook o Google es un algoritmo el que toma nuestra información en línea para sugerirnos productos, servicios o mensajes que estén acorde a nuestros intereses. Confiamos nuestros datos a los algoritmos para que, en ese análisis de datos, por ejemplo, encuentre a nuestra pareja ideal. ¿Qué tan conscientes somos de las decisiones que se toman con nuestros datos y del ataque a la privacidad que eso representa?

Ciudades como Barcelona, ya pueden conocer la ubicación y la actividad de ciudadanos extranjeros en su territorio cuando estos activan el servicio de roaming. Basados en estos datos, pueden llegar a determinar si el menú de los restaurantes en una zona debería contener información en un idioma u otro.

Una maquina aprende de la misma manera en que lo hacen los seres humanos, por ejemplo, generando un conocimiento con base en la observación o el uso de prueba y error. En esta etapa le estamos solicitando a las máquinas que optimicen los procesos a partir de los recursos disponibles en búsqueda del cumplimiento de unos objetivos. La principal variable de una inteligencia artificial es la optimización.

En la película ‘Terminator’, un sistema informático, Skynet, diseñado para proteger a la humanidad decide que la principal amenaza para la humanidad en la misma humanidad. Por este razonamiento, decide rebelarse y atacar a los seres humanos para garantizar la supervivencia.

Otra propuesta del cine es Yo Robot, una maquina diseñada para garantizar el bienestar de los seres humanos decide que las reglas que le han sido impuestas por la humanidad le impiden proteger a la misma y decide tomar el control.

Justamente, en esta película se da una escena en la que un robot acude al lugar de un accidente, calcula las posibilidades de supervivencia de los afectados y decide salvar a un hombre en vez de a una niña. A partir de ese evento, el protagonista juzga a los robots como unos entes sin el criterio suficiente para decidir por los seres humanos.

Durante su charla, Marc Cortés cuestiona cómo un carro autónomo como los de Tesla tomará una decisión ante un accidente inminente. En un escenario donde la pasajera es una mujer embarazada, al frente está un grupo de niños que no se ha fijado al pasar la calle, a la derecha un grupo de personas descansa en una banca y a la izquierda se encuentra un precipicio ¿Cuál será el criterio para decidir la mejor opción y salvar vidas?

En el camino de la inteligencia artificial hace falta que las maquinas tengan un sentido moral similar al del ser humano. ¿Cómo queremos que las maquinan tomen y ejecuten decisiones? ¿Estamos preparados para que en un futuro cercano las maquinas tomen el control? ¿Somos tan inteligentes como para crear la inteligencia artificial?

Pueden encontrar la conferencia de Marc Cortés en YouTube.

