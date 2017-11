‘Infinity War’: el primer tráiler de la película que une a ‘Los Vengadores’

Un nuevo enemigo acecha la Tierra y solo la unión de los superhéroes de las distintas franquicias de Marvel podrá combatirlo. Este es el primer avance de ‘Avengers: Infinity War’.

Con el estreno previsto para el 4 de mayo de 2018, Marvel lanzó el primer tráiler de una de sus películas más ambiciosas.

Josh Brolin, quien interpreta al villano Thanos, luchará por conseguir las Gemas del Infinito, seis elementos que han aparecido en las anteriores películas y con los que podrá tener poderes inimaginados.

Este es el avance:

