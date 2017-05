Incubus en Colombia presentando su nuevo disco “8”

Es un hecho. Incubus en Colombia por tercera vez.. Se confirma el regreso de la banda californiana, en el marco del lanzamiento de su nuevo álbum “8”. El próximo 17 de septiembre tendremos la oportunidad de verlos en el Chamorro Entertainment City Hall.

Hace casi cuatro años que los vimos en nuestro país en el lanzamiento del “If not now, when?”. Después de esto, tuvieron varios problemas internos, cambiaron la disquera con la que habían trabajado por 17 años y estuvieron en un descanso que involucró proyectos personales.

Según la página oficial de la banda, entre septiembre y octubre van a estar presentándose en Latinoamérica, en países como Argentina, Perú, Brasil y Chile.

Para este año se reúnen y sacan una nueva producción, “8”, producido por Skrillex y lanzado en el pasado abril.

Un dato curioso con esta gira es que se cumplen 20 años de S.C.I.E.N.C.E. el segundo disco de la banda, lo que pueda significar que tendrá un lugar especial en el repertorio que nos ofrecerán.

Por ahora, y para irnos preparando, vean el video más reciente de la banda, “Nimble Bastard”, una lucha entre perros y gatos.