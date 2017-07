‘In the end’, el himno que nos presentó a Chester Bennington y Linkin Park

La noticia de la muerte de Chester Bennington nos sorprendió tanto como a ustedes. Sobre todo porque ‘In the end’ se convirtió en uno de los éxitos de nuestra programación y en la carta de presentación de la banda a toda la generación que hoy lamenta la partida del vocalista.

Publicada en 2001, la canción que hace parte del primer disco de los estadounidenses, ‘Hybrid Theory’ resume la esencia del sonido de Linkin Park. Un pedazo melódico con las tonalidades a las que Chester podía llegar con un rapeo hecho por Mike Shinoda.

El video respondía a las teorías de conspiración del fin del mundo en su momento y a enviar un mensaje de alerta frente a lo que podía suceder. Fue rodado en un desierto de California y se convirtió en el mejor video rock y del año 2002 en los MTV Video Music Awards (cuando los premios aún generaban algo de credibilidad).

Vale la pena verlo una vez más.

Linkin Park’s “In The End” off of the album HYBRID THEORY. Directed by Joe Hahn and Nathan “Karma” Cox.