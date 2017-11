In- Edit Colombia: cuando la música se cuenta en la pantalla

Del 8 al 12 de noviembre, documentales musicales de Colombia y el mundo se presentan en Cine Tonalá, Armando Records y Armando Music Hall.

Ya van cuatro ediciones en donde por algunos días, bogotanos y visitantes pueden disfrutar de historias audiovisuales con la música como protagonista.

2017 plantea una versión en la que 14 títulos repartidos en las secciones British, Internacional, Nacional y Shock Presenta contarán historias de bandas particulares, amigos músicos, la composición como un proceso de terapia y cómo hacer anarquía desde la música.

-> ¿Qué tienen en común Systema Solar, Superlitio, Consulado Popular y Ultrágeno?

Trailer In Edit Colombia 2017 Uploaded by inedit colombia on 2017-10-31.

‘American Valhalla’, cuenta por ejemplo el idilio de Iggy Pop y Josh Homme de Queens of the Stone Age quienes se reúnen para rendir homenaje a David Bowie; ‘Queercore: how to punk a revolution’ plantea una revolución anarquista transgénero con el punk como protagonista, Residente cuenta sus experiencias viajeras tras terminar con el proyecto Calle 13 y Leonard Cohen aparece a través de la voz de Enrique Morente en ‘Omega’.

‘Busca por dentro’, ‘El palenque de San Basilio’, ‘Cañonazo Tropical’, ‘Sonidos del Pacífico’ y ‘Sonidos bestiales: Trap Barranquilla’ son los nombres que contarán episodios de la música nacional y que exploran la mezcla de territorio y sonidos y hacen un homenaje a grandes artistas como Jairo Varela.

Esta es la programación:

Las boletas no superan los $7.000 pesos dependiendo de la sala de proyección. La inauguración será el próximo 8 de noviembre.

Pueden consultar más información en www.in-edit.org