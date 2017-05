Es el cumpleaños de Homero Simpson: ¡ya son 61!

Uno de los padres más queridos de la televisión mundial, Homero Simpson, está cumpliendo 61 años (según su licencia de conducción).

Creado por el mismo Matt Groening, Homero se ganó el corazón de los televidentes con sus estupideces y sus frases hilarantes.

Lee también Los Simpsons desde una mirada “artística”

Para muchos fans (de los que prefieren el doblaje latino sobre cualquier otro), Los Simpsons tuvieron su mayor momento de gracia de la temporada 1 a la temporada 13. Capítulos que nos dejaron frases memorables de Homero Simpson y que queremos recordar hoy en su cumpleaños, no sin antes hacer un breve recorrido por su carrera profesional.

PROFESIONES DE HOMERO SIMPSON

A saber, y de memoria, Homero ha sido: inspector de seguridad de la planta de energía, actor, boxeador, astronauta, imitador de Krusty, reemplazo de Smithers, voz de Poochie, conductor de Camión, alcalde, guardaespaldas del alcalde, quitanieve (Don Barredora), inventor, contrabandista de cerveza, misionero, empleado del Kwik-E-Mart, granjero, escalador, crítico de cine, cantante de ópera, crupier de casino, sacerdote, recolector de grasa, vendedor (de azúcar, de grasa, de cuchillos, de mazorcas, de tomaco, etc), maquinista, líder sindical y de los Magios, paparazzi, luchador profesional, hombre orquesta, cantante de grunge, Duffman, barman, pescador y muchas otras en una lista de más de 188 empleos en los primeros 400 episodios, según el mismo Matt Groening. ¿Tienen alguna favorita?

FRASES CÉLEBRES DE HOMERO SIMPSON

– La película de Barney tiene emoción, pero la bola en la ingle es la bola en la ingle.

– El matrimonio es igual que una naranja. Primero está la piel y luego está la dulce, dulce pulpa.

– Momento, ¿la maestra de Bart se apellida Krabappel? ¡Yo le decía Clavados! ¿Por qué nadie me lo dijo? Ay, debo haber parecido un idiota.

– Una mujer es como una cerveza, huelen bien, se ven bien, y puedes matar a tu madre por conseguir una y no puedes tomar solo una. Quiero beber a otra mujer.

– ¡Estúpido y sensual Flanders!

– A la grande le puse Cuca.

– Oh gloria de las glorias, oh divino testamento de la eterna majestad de la creación de dios ¡Me lleva la cachetada!

– Y si era tan listo ¿Por qué se murió?

– ¿Aló? Hable más fuerte que tengo una toalla.

– Vi una película de un autobús que tenía que recorrer la ciudad a más de 80 Km por hora y si bajaba la velocidad estallaba. Creo que se llamaba “El autobús que tenía que ir rápido”.

– No soy un hombre de plegarias, pero si estas en el cielo, ¡Ayúdame Superman!

– Ahora todo se puede demostrar con estadísticas, 40% de la gente lo sabe.

– Sigue jugando a la guerra hijo, sin la presencia de un hombre en la casa puedes volverte afeminado en tan solo un segundo… Ay, esta grasa no se quita.

– Atómico, se dice atómico.

– Marge, creo que odio a Michael Jackson… no, no, la verdad es que canta bien y es noble.

– Bart, no quiero asustarte pero tal vez el coco, el coco está en la casa.

– Oh Marge, mi fiel esposa y Lisa, mi pequeña princesa. Y como olvidarme del niño rata.

– No sabes cómo es eso Marge. Yo soy el que va todos los días allá a romperse el alma. Y no estoy fuera de lugar, tú estas fuera de lugar, todo el maldito sistema está fuera de lugar. ¿Quieres la verdad?, ¿Quieres la verdad? Tú no puedas manejar la verdad, porque cuando se levanta la mano para tocar la cara de lo que fue tu amigo y es un montón de basura, uno no sabe qué hacer. Olvídalo Marge, ¡Esto es el barrio chino!