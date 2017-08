Historias de MCs: El Chojin y Locus

Comenzamos nuestras historias de MCs con dos grandes del Hip Hop en el mundo: El Chojin y Locus, quienes estuvieron en Bogotá para el segundo Festival de HipHoppers por la Paz. Tuve la oportunidad de conocerlos en el hotel en que se hospedaban. Nos vimos apenas unas horas antes de su regreso al país.

Locus

Primero charlé con Javier Díaz, más conocido como Locus, que está presentando su nueva producción en solitario titulada “Kraken“.

Era su segunda vez en el país. Hablamos de varios temas, incluyendo su historia como MC, sus preferencias musicales y cómo ve a Colombia en materia de Rap. “Creo que la gente de aquí tiene un rap muy contundente, además tienen mucho apoyo por parte del público”, comenta sobre su presentación en la Media Torta de Bogotá.

“La base es ser sincero”, su clave para ganarse al público. En sus canciones refleja mucho su vida, sus historias personales. Explora más la poesía y lo íntimo en cada letra, enfocado en componer. Estuvo aquí, expuesto a nuestra música y nuestros ritmos, pero nada de ello logró llegarle. No es fan de la música folclórica, prefiere la electrónica y el rock.

Con mucho humor cuenta sobre su vida como artista marcial, que fue primero que su carrera como MC. Amante de la UFC, también esperaría que un grande usara alguna de sus canciones para entrar a una pelea estelar.

Para los jóvenes raperos tiene un consejo: “háganlo por disfrutar, por amor a la música y por divertirse”.

El Chojin

Domingo Edjang, “El Chojin“, andaba con un algo de frío, la ciudad no fue amable con el clima durante su estancia. Es un sujeto bastante alto y voz grave. Sus letras son el día a día, observa lo que pasa y cuenta lo que cree debe contarse. Las carga con mucha introspección y algunos temas políticos, pero siempre buscando ser objetivo.

Me contó que también admira el rap que se está haciendo en el país, en especial por el momento en que estamos pasando sobre el posconflicto.

“Todas las expresiones artísticas construyen paz. Mientras estás creando, es un tiempo en el que no estás guerreando. Es incompatible la guerra con el arte”, dice El Chojin.

Básicamente toda su vida ha hecho música. Es un nombre importante en el Hip Hop mundial. Así que le pedí un consejo para los nuevos talentos: “El rap tiene una cosa muy positiva y es que no requiere de nada sino de ganas. Así que hacerlo, dejar de pensarlo”.

Para muchos, El Chojin es un rapero que logró el récord guinness como la persona que más palabras dijo en un minuto. Pero para él la cosa es diferente: “Yo soy la persona capaz de hablar más rápido del planeta según Récord Guinness. Al principio me parecía una tontería porque hablar rápido pues no aporta mucho. Yo hablo para comunicar y al hacerlo rápido pues la gente no te entiende”.

Estando en el país se enamoró de la Champeta, porque le huele a África por completo. La conoció en un taxi en Cartagena, y dice que una canción lo transportó directo a Guinea Ecuatorial, el lugar de sus raíces.

La Batalla de los Gallos de Red Bull

Las historias de MCs ocurren a propósito de la Batalla de los Gallos, que se disputará el próximo 26 de agosto en Bogotá.

De esta manera vamos conociendo talento e historias detrás del Hip Hop.