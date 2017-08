Hip Hop hasta en el Doodle

El 11 de agosto el género que más suena en el mundo es el Hip Hop. Hace 44 años una fiesta en Nueva York marcaría el inicio de esta movida que se convirtió en una unión de expresiones artísticas y que hoy mueve a cientos de exponentes en todos los rincones del planeta.

El día que marcó el nacimiento del Hip Hop no fue indiferente para Google. Quien quiera hacer una búsqueda se encuentra de entrada con una de las manifestaciones que acompaña a este movimiento: el grafiti. Al darle play el personaje de Fab 5 Freddy da un recorrido por la historia de este género a través de un mezclador, los discos que sonaban en la época y los personajes que comenzaron a pincharlos en sus decks.

MCs, DJs, grafiteros y BBoys se suman a la celebración del género que congrega sus expresiones a través de la música y que revela el acontecer diario de algunas sociedades en sus letras.

En Historias de MC’s les presentamos a exponentes del Hip Hop de Colombia y el mundo que nos explican las diferencias entre componer e improvisar y que nos muestran por qué esta música mueve todo un estilo de vida.

Y les dejamos un playlist de clásicos Old School de Hip Hop para una buena fiesta en casa:

Welcome to the ultimate Old School Hip Hop House Party…. Photo: LL Cool J