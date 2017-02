Hellboy 3 no sucederá: Guillermo del Toro

Desde hace varios años, como es costumbre en él, Guillermo del Toro ha prometido una nueva parte de Hellboy.

Los fans, después del éxito de la segunda entrega “Hellboy 2: El ejército dorado“, han estado haciendo peticiones para que llegué la 3 parte. Incluso hace un par de semanas, del Toro retomó sus esperanzas diciendo que tal vez sucedería…

Sin embargo Guillermo del Toro acabó con toda esperanza:

Hellboy 3 Sorry to report: Spoke w all parties. Must report that 100% the sequel will not happen. And that is to be the final thing about it

— Guillermo del Toro (@RealGDT) 21 de febrero de 2017