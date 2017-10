Google, Facebook y Amazon: Monopolios que nadie controla

Las empresas de tecnología se han tomado gran parte del mercado, tanto así, que las grandes empresas que se dedican a tecnología son de las más grandes del mundo. Este cambio en el mercado se ha venido dando gracias a el cambio comunicativo que enfrentamos desde hace más de 10 años. La manera en que hacemos las cosas simplemente ha cambiado, se podría decir que podemos hacer casi todo por medio de internet, conseguir pareja, mercar, etc.

Google, Facebook y Amazon han llegado, en corto tiempo, a ser las empresas más grandes del mundo. Antes el mundo ver que las empresas más grandes del mundo eran competencia, como Microsoft y Apple, Exxon Mobil y Shell, General Motor y Toyoa, etc. Pero ahora, cada una de esas tres empresas domina su área de mercado e incluso, se unen para evitar que otros entren al mercado. Por ejemplo, Google tiene una participación en el mercado de búsqueda del 88%; Facebook tiene del tránsito social móvil el 77%, con ayuda de las aplicaciones que ha adquirido en los últimos años, como Instagram, Whatsapp y Messenger. Y amazon, tiene el 74% del mercado de libros electrónicos, dejando a un lado que ha aumentado su oferta de venta, ya no son solamente libros, ahora vemos de todos los artículos, incluso su propia marca de ropa.

Google, en particular, ha ganado una ventaja muy grande en los últimos años a ofrecer un servicio que paso de ser prescindible a necesario, es decir, un tipo de “servicio natural” de los cuales todos nos vemos obligados a acceder, así como los servicios públicos, el transporte, el agua, etc. Facebook, Google y Amazon no han dejado de crecer desde su creación, es más, estas plataformas tienen más transito que cualquier otras en el mundo, por lo que han logrado convertirse en un punto de acceso para la mayoría de los medios, que incluso se han visto obligador a transformar su mercado para estas plataformas para seguir siendo competitivos. Por contrario de este crecimiento, otros medios como periódicos, industria de la música y la radio han caído el 70% desde el 2001.

No solo los diarios resultan afectados. En 2015 dos asesores económicos de Obama, Peter Orszag y Jason Furman, publicaron un artículo en el que argumentaban que el ascenso del “retorno supernormal del capital” en las firmas con competencia limitada está provocando un ascenso en la desigualdad económica. Los economistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts Scott Stern y Jorge Guzmán explicaron para el NY times que, en presencia de estas firmas gigantes, “se ha vuelto cada vez más ventajoso ser titular y menos ventajoso ser un nuevo participante”.

______________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo un modesto motor de búsqueda llegó a convertirse en el monarca de internet? [ESPECIAL] {Google} #Link Hoy – 10pm