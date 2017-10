El gigante de la tecnología ha evolucionado de ser solo un buscador a integrarse en el mundo cambiante de Internet. Google es uno de los servicios más poderosos en la web y hoy es tema de nuestro especial en #Link.

{Google} #Link al especial El gigante de la tecnología ha evolucionado de ser solo un buscador a integrarse en el mundo cambiante de Internet. Google es uno de los servicios más poderosos en la web y hoy es tema de nuestro especial en #Link.

En estudio nos acompañaron Josué González, director digital para Latinoamérica de la agencia de publicidad McCann; Wilson Vega, editor de Tecnosfera, la sección de tecnología del diario El Tiempo; y Alejandro González Torres, periodista especializado en la industria tecnológica, corresponsal de medios como Latin Trade y TechTarget.

No importa que tan grande sea una empresa en Internet, si no se adapta al constante cambio terminará por extinguirse. Google ha encontrado la fórmula para seguir el podio de los dominantes en la web. Hoy es más que un motor de búsqueda y comprende una cantidad de servicios que no podemos evitar usar en nuestra vida cotidiana.

Canal Trece on Twitter @Google ha sabido capitalizar las oportunidades que han tenido, saben qué está necesitando el mercado” @katxako #Link

En más de una ocasión Google ha tenido que sobreponerse al fracaso. Wave, Glass, Google Answers, solo por mencionar algunos hacen parte de la lista de las batallas perdidas del buscador. No obstante, cada uno de esos intentos ha significado un aprendizaje para un nuevo éxito de la compañía.

No Title No Description

También les puede interesar: Los once fracasos más sonados de Google.

Los Youtubers

En 2006, Google compró la plataforma de videos en línea YouTube, que hoy cuenta con más de 1.300 millones de usuarios activos, uno de ellos, Enchufe TV, quién nos contó su experiencia a la hora de monetizar contenidos en este portal.

{EnchufeTV} en entrevista #Link En 2006, Google compró la plataforma de videos en línea YouTube, que hoy cuenta con más de 1.300 millones de usuarios activos, uno de ellos, Enchufe TV, quién nos contó su experiencia a la hora de monetizar contenidos en este portal.

¿Qué tan grande es Google?

La polémica en cuanto a si Google es o no un monopolio también hizo parte de este especial de #Link. Aunque la mayoría de invitados estuvieron de acuerdo en qué el gigante de Internet es lo más parecido a un monopolio, su carácter es la de ser un ecosistema digital por lo que compite en varios frentes.

Canal Trece on Twitter No creo que @Google sea un monopolio, estamos luchando entre diferentes ecosistemas”. @monsieurjosue #Link https://t.co/AviN7BrPOJ

Una manera de entender el tamaño de Google es manejar cifras como la inversión que manejan entre Facebook y el gigante de las búsquedas.

No Title No Description

¿Por qué Google le apuesta a la experimentación en distintas áreas? Una de las preguntas más interesantes que surgieron durante el programa. Alphabet es el nombre de la empresa matriz que agrupa todas las divisiones o apuestas de lo que sería Google, una de ellas “Google X”, donde se desarrollan, por ejemplo, proyectos de inteligencia artificial.

No Title No Description

También les puede interesar: Los globos con los que Google quiere conectar Internet a Puerto Rico.

Ricardo Sametband, entrevista #Link En este especial de Google conversamos con Ricardo Sametband, editor de tecnología del diario La Nación sobre las posibles del gigante de las búsquedas e Internet.

¿Qué desarrollos tecnológicos vendrán de la mano de Google en el futuro cercano? ¿que empresa logrará arrebatarle el liderato? Los invitamos a dejar sus comentarios en las redes sociales de Canal Trece {Experiencias conectadas}.

{Deportes y tecnología} ¿Precisión vs Espectáculo? No se pierdan este episodio [ESTRENO] #Link Domingo 15 de octubre – 9 pm.