El papa que devuelve la fe

Aunque sus discursos, frases y actos inesperados en un Sumo Pontífice vienen demostrando que Francisco es un líder religioso diferente, verlo en el país con ruana puesta y haciendo chistes sobre los clásicos del fútbol profesional colombiano ha generado un puente de confianza al que se han sumado hasta los agnósticos.

“No se dejen vencer, no se dejen engañar. No pierdan la alegría, la esperanza, la sonrisa… sigan así”: Papa Francisco

Es innegable lo complicado que resulta recuperar la credibilidad de una marca o una institución cuando cada vez son menos los adeptos y los escándalos de corrupción sobrepasan cualquier acto de respeto o tradición. Jorge Mario Bergoglio quien fuera segundo en la votación de 2005 en la que salió electo Benedicto XVI, se convertiría en su sucesor el 13 de marzo de 2013 en un momento en el que la imagen de la Iglesia se hacía cada vez más desfavorable ante casos de enriquecimiento ilícito y denuncias por pederastia.

Eligió el nombre de Francisco inspirado en la humildad de Francisco de Asís y desde su primera aparición como Papa manifestó su intención de acabar con el clasismo en la Iglesia y se despojó de extravagancias innecesarias. Algunos comentan que se trata de un asunto de marketing pero incluso quienes lo siguen desde su época de cardenal reconocen que ha cambiado su forma de ser para bien desde el momento en que se convirtió en la cabeza del catolicismo.

“Soy un pecador (…) no es una forma retórica ni un género literario. Soy un pecador a quien el Señor ha contemplado”: Papa Francisco

Por eso ahora sonríe todo el tiempo, se toma selfies con los feligreses, habla con palabras entendibles o dichos y no tiene problema en mostrarse como un ser humano real y cercano. Varias veces se ha saltado sus protocolos de seguridad para abrazarse con gente a la que reconoce entre el público y da ejemplo ante uno de los mensajes que más promulga: “poner la mirada en los son excluidos y marginados porque todos somos necesarios para crear y formar la sociedad”.

Francisco, el rebelde

“El Papa Francisco está llevando a cabo una ruptura notable con la tradición del Vaticano enfrentándose a temas políticos y con una actitud más inclusiva hacia los derechos humanos”: Mark Binelli, revista Rolling Stone

Time, Forbes, Life, Esquire, The New Yorker, Vanity Fair y la primera vez de un Papa en Rolling Stone son las revistas en las que ha aparecido en portada. El rockstar con sotana y camándula bota frases pullantes y se muestra consciente ante la necesidad de una renovación que se adecúe a la realidad.

Algunas de sus frases que han generado sorpresa:

> “Si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, quién soy yo para juzgarla”

> “¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres!”

> “Los sacerdotes son como los aviones: sólo son noticia cuando caen”

> “Los jóvenes coinciden en la música, en el arte… ¡si hasta una final entre el Atlético Nacional y el América de Cali es ocasión para estar juntos”

> “Los invito al compromiso, no al cumplimiento, en la renovación de la sociedad, para que sea justa, estable, fecunda”

> “Todos somos necesarios para formar sociedad no solo los de ‘pura sangre’”

> “No es verdad que para ser un buen católico hay que reproducirse como los conejos. Al contrario, la crianza responsable obliga a que las parejas controlen los nacimientos de sus hijos”

> “La sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría”

> “Todos sabemos que la familia perfecta no existe. El marido perfecto no existe y la mujer perfecta no existe, ni hablemos de la suegra perfecta”

Series y películas para conocer su historia

Sus orígenes humildes, haber tenido una juventud irreverente, sus discursos e incluso su pasión por el equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro han servido de inspiración para realizadores y cuenta historias. Estos son algunos títulos de series, películas y hasta cd’s que registran lo que hay detrás del Papa Francisco.

‘Llámame Francisco’ – Netflix

La plataforma describe la serie como un proyecto biográfico que abarca la vida de Jorge Bergoglio desde la etapa de su juventud en el barrio Flores de Argentina durante los años 60, pasando por la última dictadura militar entre los años 70 y 80, hasta su nombramiento como el primer pontífice de origen latinoamericano.

Llámame Francisco, un original de Netflix Antes de ser Francisco él fue Jorge Mario Bergoglio, descubre su historia este invierno. “Llámame Francisco”, miniserie original de Netflix. Disponible a partir del 16 de diciembre.

‘El papa rebelde’ – NatGeo

Película dirigida por Patrick Reams que combina escenas actuadas sobre la vida, obra y camino dentro de la Iglesia católica de Jorge Mario Bergoglio así como entrevistas de estilo documental. Los colombianos Juan David Agudelo y Kepa Amuchástegui interpretan al Papa como sacerdote, cardenal y pontífice.

El Papa Rebelde NatGeo HD 1080 | Español Latino “El Papa Rebelde” es una historia increíble que explora las decisiones difíciles y dramáticas de un joven conservador de orígenes humildes que lo llevaron a convertirse en uno de los Papas más relevantes y controvertidos de la historia. El film de una hora combina segmentos guionados sobre la vida y la carrera de Bergoglio antes del Vaticano con entrevistas documentales.

‘Francisco, el jesuita’ – Claro video

Basada en la única biografía oficial y autorizada del Papa: ‘El Jesuita: Conversaciones con el cardenal Jorge Bergoglio’ de Sergio Rubín y Francesca Ambrogetti, esta miniserie muestra el camino del argentino hacia el Vaticano y los problemas a los que se ha enfrentado en su cargo.

‘Wake Up’ – El CD del Papa Francisco

Desde cantos gregorianos hasta versiones de pop, y rock se escuchan en este disco de 11 canciones que toma pasajes de los sermones dichos por el Papa en su mandato.

Pope Francis – Wake Up! (Full Album) Iscriviti per non perdere i nuovi video del nostro canale http://bit.ly/1W9LGDK Subscribe Now http://bit.ly/1W9LGDK Pope Francis – Wake Up!

Dos proyectos vienen en camino, ‘Pope Francis. A man of his word’ de Wim Wenders, que será protagonizada por el mismo Francisco y en donde abarcarán temas como inmigración, justicia social, ecología o consumismo y ‘The Pope’, una producción de Netflix en cabeza de Fernando Meirelles (‘Ciudad de Dios’) que anunció a Jonathan Pryce como actor principal y que contará cómo fue la elección del Papa tras la renuncia de Benedicto XVI.

Imagen de portada: José Miguel Gómez – Conferencia Episcopal Colombiana/presidencia.gov.co