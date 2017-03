Fotos y canciones para prepararse para The Strokes

Su llegada al Festival Estéreo Picnic es el sueño cumplido de muchos. Próximos a tenerlos en Colombia, el fotógrafo de la banda publica imágenes inéditas y les traemos un playlist para ir calentando el terreno.

En 2016 y luego de tres años, The Strokes publicó nuevo material en el EP ‘Future Present Past’ que llegó con las canciones ‘Oblivius’, ‘Threat Of Joy’ y ‘Drag Queen’. Tras ello giraron en algunos festivales como The Governors Ball y en noviembre de ese mismo año su nombre fue anunciado como el gran invitado del cartel Estéreo Picnic 2017.

Ahora esas tres canciones y sus grandes éxitos como ‘Last Nite’, ‘Someday’ y ‘You Only Live Once’ suenan cada vez más fuerte con el paso de los días con tal de verlos ya en vivo en la tarima del Picnic.

Mientras llegan, la banda ha compartido material de los proyectos alternos de sus integrantes y hace poco invitaron a sus fans a conocer las imágenes que el fotógrafo Colin Lane tomó de ellos entre los años 2001 y 2005. Fotos de momentos en camerinos, fiestas post conciertos y detrás de cámaras de sesiones para portadas de revistas hacen parte de la colección que acumula 236 momentos.

Pueden ver la colección completa en este link.

Les dejamos este playlist: