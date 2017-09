La animación que cuenta cómo se hizo el nuevo disco de Foo Fighters

El momento de brillantez que tuvo Dave Grohl, un productor que llegó como revelación y las colaboraciones que se sumaron en el camino en esta historia animada sobre ‘Concrete and Gold’, el noveno disco de Foo Fighters.

Puede estar con una pierna rota pero nada detiene a Dave Grohl cuando se trata de hacer música. El pasado 15 de septiembre el mundo conoció la nueva placa discográfica de Foo Fighters que lleva por título ‘Concrete and Gold’, compuesta por once canciones.

Junto al lanzamiento del disco, la banda publicó en su canal de Youtube ‘The Making of Concrete and Gold’, un trabajo audiovisual escrito y narrado por Dave Grohl, dirigido por Visual Creatures e ilustrado por Joe Garber, que describe el proceso de creación del nuevo álbum.

The story behind the new album, ‘Concrete and Gold,’ produced by Greg Kurstin. Watch to find out how Justin Timberlake became a part of the album along with many other guests.