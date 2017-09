El Festival Estéreo Picnic 2018 convoca a sus ‘Creyentes’

El próximo 6 de septiembre el público podrá demostrar su amor al festival musical uniéndose al grupo de ‘Creyentes’ y adquirir sus entradas con anticipación.

El 23, 24 y 25 de marzo, Colombia vivirá la novena edición de uno de los festivales musicales privados más importantes del país: el Festival Estéreo Picnic.

Las últimas versiones del evento han traído por primera vez a Colombia nombres actuales de la música mundial como The Weeknd, Florence and The Machine, Deadmau5, Die Antwoord y más. Igualmente han mantenido viva la llama del indie y el rock con presentaciones memorables de gigantes como The Strokes, Red Hot Chili Peppers, Nine Inch Nails, Pixies, entre otros, y le han dado un lugar de privilegio a los ravers y fieles eletrónicos con los actos más estrafalarios del planeta como Skrillex, Martin Garrix, Jack Ü, Kygo, Flume y otros.

Esta versión de seguro también hará honor a su lema de Un Mundo Distinto en donde la música y las buenas presentaciones harán pasar un buen momento.

El próximo 4 de septiembre a partir de las 9:00 am y por 48 horas los clientes del Grupo Aval tendrán una preventa exclusiva en esta etapa de ‘Creyentes’. Desde el 6 de septiembre se abrirá la venta al público general hasta agotar existencias.

El costo de las entradas es de $440.000 + servicio y estarán disponibles 5 mil unidades. Quienes hagan la compra recibirán una camiseta exclusiva de ‘Creyentes’.