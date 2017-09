¡Feliz cumpleaños, Freddie Mercury!

Hoy cumpliría años una (si no la mejor) de las mejores voces de la música universal. Freddie Mercury (Farrokh Bulsara) líder de Queen, hoy estaría celebrando sus 71 años.

Uno de los rasgos más particulares por los que recordamos y admiramos a Freddie Mercury es por su particular rango vocal. Era tan la versatilidad de su voz, que un grupo de científicos hace unos años decidió investigar qué era lo que la hacía tan poderosa y única.

“Freddie Mercury fue uno de los cantantes más conocidos de la música contemporánea comercial del siglo XX… Este estudio presenta un análisis acústico de la producción de su voz y el estilo de canto, sobre la base de análisis perceptivo y cuantitativo de las grabaciones de sonido disponibles para el público”, dice una parte del documento.

Esto lo podemos apreciar en algunas de sus canciones a las que han aislado su voz, para disfrutar únicamente de su rango vocal:

This is a 'vocals only' version of "Killer Queen" highlighting the amazing voice (and harmonies) of Freddie Mercury, plus Brian May's fantastic guitar work as well.