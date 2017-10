Fats Domino, otro grande del rock and roll que se despide

Murió de causas naturales y rodeado de su familia y amigos a los 89 años. Una pérdida que nos deja canciones como ‘Blueberry Hill’ y ‘Ain’t That a Shame’.

La historia de Fats Domino está por encima de leyendas como The Beatles o Elvis Presley. Desde pequeño estuvo involucrado con la música al ser hijo de un violinista pero sería el piano el que se convertiría en su compañero de batalla y referencia.

En la década de los 40 compuso uno de sus mayores éxitos, ‘The Fat Man’, canción que llevó a que Nueva Orleans fuera tenida en cuenta como un gran epicentro musical. En los años siguientes (de 1955 a 1960) logró posicionar once nuevos temas dentro del top 10 de Estados Unidos entre las que se destacan ‘Walking to New Orleans’, ‘Detroit City Blues’ y ‘Blue Monday’.

Un Grammy por su trayectoria le fue otorgado en 1987 como reconocimiento a su legado y a la venta de 65 millones de discos alrededor del mundo. No solía caracterizarse por ser un personaje público pero sí por su espíritu de ayuda y servicio como lo hizo con las víctimas del huracán Katrina a las cuales ayudó con las ganancias de su disco ‘Alive and Kickin’, de 2006.

Una de sus últimas apariciones en vivo fue en 2015 para el funeral de B.B. King en donde interpretó ‘Amazing Grace’.

Antoine Dominique ‘Fats’ Domino nació en Nueva Orleans el 26 de febrero de 1928.

Imagen de portada: Tomada del Facebook Oficial