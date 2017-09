Facebook estaría dispuesto a pagar por la música que utilizas

La red social de Mark Zuckerberg estaría ofreciendo millones de dólares a los grandes sellos discográficos y a los productores de música para que los usuarios de Facebook puedan incluir, de forma legal, canciones en los videos que suben a la plataforma, esto según información que recoge la página de Bloomberg.

El número de videos que se suben a diario a Facebook se ha disparado en los últimos años. Muchos de estos videos llegan a la plataforma con música que no cuenta con los derechos de autor. Si tetemos en cuenta la ley vigente, Facebook debe ceder ante los titulares de los derechos para retirar el material infractor.

Durante meses, los propietarios de la música han negociado con la compañía de Mark Zuckerberg para encontrar una salida a la situación.

Facebook está construyendo un sistema para detectar la música que infrinja los derechos de autor. Pero este desarrollo tardaría aún dos años en completarse, según fuentes que solicitaron a Bloomberg no ser reveladas.

La compañía tecnológica estaría dispuesta a negociar para que los usuarios de la plataforma no se enfrenten a la amarga sensación de que sus videos sean eliminados. Pero, no quiere seguir ganándose problemas legales por albergar música que no cuenta con los derechos.

Facebook apuesta por el video

Durante la teleconferencia de ganancias de Facebook, Mark Zuckerberg aseguró que en los próximos años el video conducirá el negocio de la compañía. El fundador de la red social anticipa que el intercambio de videos superará el de texto o fotos en el futuro.

Junto al lanzamiento de Facebook Watch y Facebook Live, la red social pretende imponerse como la plataforma líder en el consumo de videos musicales, puesto que en este momento ocupa YouTube.

¿Para ustedes quién ganara esta batalla?