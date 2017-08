¿Existe vida después de la muerte? Tres películas que imaginaron nuestro futuro digital

¿Qué pasará con nosotros al momento de fallecer? Existen cientos de conversaciones, mensajes, fotos, videos e ideas que hemos depositado en la web. Estos elementos pueden ser utilizados para construir nuestra memoria más allá de la muerte.

En #Link repasamos algunas películas y series que se plantearon estas mismas preguntas e intentaron buscarle un sentido a la muerte en plena era digital o qué tanto puede la tecnología construir una memoria que perdure en el tiempo.

Producida por Christopher Nolan, la película narra la historia del doctor Will Caster, un investigador que trabaja sobre inteligencia artificial. Caster busca crear una máquina que posea una consciencia colectiva y autosuficiente para buscar una solución a todos los problemas de la humanidad. Un grupo de extremistas no está de acuerdo con la idea y deciden atacarlo con una bala radioactiva.

El atentado deja al doctor Will Caster con pocas posibilidades de vida, por lo que su esposa y uno de sus colegas investigadores deciden traspasar su memoria a un computador que toma la identidad de profesor. El problema surge cuando la consciencia de Will Caster decide expandirse por todo el mundo sin control alguno.

(Pueden ver la película en Netflix).

El primer capítulo de la segunda temporada Be right back (Ahora vuelvo), narra la historia de Martha cuyo novio Ash fallece en un accidente en su furgoneta. El novio de Martha es un auténtico adicto a las redes sociales, por lo que Sarah, una amiga de Martha, le propone crear un ser digital con todo lo que Ash dejó en sus redes sociales.

Sarah se entera de que está embarazada de Ash y decide contestar los mensajes que le envía su novio digital.

Fan-Made Trailer that i made for my favorite season of The Black Mirror Series.