¿Existe la contracultura en Colombia?

Resulta un poco triste tener que calificar algunos movimientos sociales que han surgido en el país como contraculturales cuando deberían tener representación y visibilidad de manera natural. Cronografía nos explica en su octava temporada en qué consiste la ‘contracultura’ y cómo se ha visto manifestada en la historia del país.



La canción protesta, colectivos indígenas, campesinos, intelectuales, movimientos feministas, estudiantiles y otras representaciones culturales como el hip hop o el punk no han nacido porque sí. Estos grupos comenzaron a aparecer en Colombia ante el silencio de los medios de comunicación y la falta de reconocimiento que se le da a minorías o sectores de los que no se habla porque simplemente en Bogotá no se conoce sobre ellos.

Al hacer por ejemplo una búsqueda por la historia de la literatura indígena en Colombia es casi nulo lo que se encuentra documentado o se encuentran muy pocos autores cuando en realidad podrían considerarse como los pioneros al ser los embajadores de la tradición oral. Sin embargo, temas como el racismo, la indiferencia o la criminalización de la protesta han estado por encima del reconocimiento.

“No es que no exista la información, sino que no circula”

“Hay historias que son difíciles de rastrear”, dice Astrid Ávila, investigadora de Canal Trece. La explicación se basa en falta de interés de querer hacer visibles otros sucesos y en que la palabra censura ha permeado y acabado con varios de ellos. Uno de estos casos es Eliana Primera, representante de la canción social en las décadas 60 y 70 que fue vetada en varios medios de comunicación por exponer letras críticas y con contenido social de denuncia del momento en temas como ‘Que más quieren los señores’ de Arnulfo Briceño y ‘El Mundial de fútbol’.

Y así hay varios casos. Esta temporada de Cronografía está dedicada a esos hechos que revolucionaron la cultura colombiana y que tocaron fibras sensibles en algunos sectores de la sociedad.

A lo largo de los 12 capítulos se contará cuál fue esa semilla de la contracultura que aparece desde la Nueva Granada y cómo se ha manifestado en diferentes épocas a través de movimientos por los derechos humanos, la prensa contestataria, géneros musicales como el hip hop y el punk, el cómic y la importancia de la juventud en estos procesos.

