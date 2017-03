Estéreo Picnic, una experiencia que nos une desde la TV pública

Esta vez el Estéreo Picnic no se quedó solo en Bogotá. Por primera vez, el Ministerio TIC le apostó a la televisión pública para llevar a todo Colombia la posibilidad de ver en vivo y en directo el festival y hacerlo en las pantallas de Canal Trece.

En un momento de cambio para el canal, en el que la música y la inclusión son parte de ese ADN que nos estructura, llevamos durante tres días #EnLaTV todo lo que ocurrió desde la Autopista Norte con 222 en Bogotá, hasta Mocoa en Putumayo desde el Picnic.

Rancid, The Weeknd, Wiz Khalifa, Totó La Momposina, Cage The Elephant, Cero 39, Vance Joy, Canalón de Timbiquí, Sublime With Rome, Ali AKA Mind, Elkin Robinson y más de 40 artistas del cartel fueron vistos a través de sus pantallas, con la posibilidad de elegir la tarima en la señal vía streaming.

Gracias por unirse con nosotros en Estéreo Picnic 2017 Imágenes y palabras que describen nuestra sensación al finalizar la transmisión del Festival Estéreo Picnic.

“Como televisión pública nos corresponde dar los primeros pasos en iniciativas de producción, de circulación y de difusión en contenidos y este festival se enfoca en la población a la que está dirigida Canal Trece: los jóvenes. Por tanto era el deber de nosotros estar ahí”, señala Catalina Ceballos Carriazo, gerente de Canal Trece.

¡Gracias! es todo lo que podemos decirles al finalizar esta transmisión por unirse a la música junto a nosotros y dejar que les compartiéramos esta experiencia.

