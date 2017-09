Estéreo Picnic 2018: Este es el cartel oficial

Al fin nos contaron quiénes vienen para el próximo Festival Estéreo Picnic. Uno de los grandes nombres, por primera vez en el país, es Gorillaz.



Estéreo Picnic se ha consagrado como uno de los festivales musicales de mayor renombre en Latinoamérica, y año tras año ha estado sorprendiendo con sus nóminas de lujo. En el 2017 tuvimos la oportunidad además de disfrutar de una transmisión por primera vez en Televisión Pública, a través de Canal Trece y Canal Capital.

El Cartel Festival Estéreo Picnic 2018 – Line Up Oficial

Damas y caballeros, creyentes e infieles, fanáticos y haters, terrícolas y aliens, les presentamos el cartel más esperado del año. El lineup más contundente en sus nueve años de vida. Los invitamos a ser parte de la historia musical de Colombia y el continente el 23, 24 y 25 de marzo cuando Bogotá se transforme en un epicentro de sonrisas, gritos, baile y desenfreno colectivo.

Saludamos a los más de 5mil Creyentes que en un hecho histórico agotaron en tiempo récord las entradas: 75 horas. La consolidación del Festival ha traspasado las fronteras y ahora todo el planeta sabe dónde se encuentra Un Mundo Distinto. Además, en 2018, por primera vez, viviremos la experiencia de ese mundo inigualable los días viernes, sábado y domingo. Y, más allá del barro y los fuegos artificiales, del frío y la naturaleza, de los cerros y la Autopista, esta experiencia que va más allá de la música, es una invitación universal, para todos aquellos que en el continente han crecido con el mito del Festival Estéreo Picnic.

Ese mito se ha constituido alrededor de un parque y una misión: libertad total. Es Un Mundo Distinto porque allí reside el misterio que amalgama la juventud sempiterna con la música de todos los tiempos. Es Un Mundo Distinto pues allí confluyen lásers, humo, besos, baile, lluvia, alaridos, confesiones y sueños cumplidos, todo en perfecta armonía. Y justamente todo eso representa el cartel 2018 de ese mundo diferente a todo, el del legendario Festival Estéreo Picnic.

Gorillaz, la banda más grande del universo 2.0, viene con toda su alineación: 2-D, Russel Hobbs, Noodle, Murdoc Niccals, Damon Albarn y Jamie Heweltt. Más allá de Humanz, su último disco, el Parque 222 acompañará un recorrido sonoro por himnos eternos como “Clint Eastwood”, “Feel Good Inc.”, “On Melancholy Hill”, “DARE” y un excitante etcétera. Albarn, supo darle forma al britpop con esa legendaria banda llamada Blur y su voz se acopló a proyectos electrónicos, folk, hip hop y demás. Por primera vez Colombia verá uno de los apóstoles de los últimos 25 años del rock británico.

El regreso de The Killers será la oportunidad perfecta para sellar un affair sonoro que se desató en 2013 cuando Brandon Flowers compartió el escenario principal del FEP con New Order para entonar “Crystals”. Con actitud renovada, la banda presentó una nueva producción, el enigmático Wonderful Wonderful que contó con verdaderas estrellas de la producción: Jacknife Lee, Stuart Price y el Dj Erol Alkan. La agrupación de Las Vegas viene en su mejor momento: maduros artísticamente pero igual de desquiciados en vivo. Eso lo sabe el público de Lollapalooza Chicago, Austin City Limits, Hyde Park y otros festivales que los han visto como contundentes headliners.

Lana del Rey es la mujer más grande del mundo alternativo, su disco Born to Die definió una época y toda una generación de mujeres, su estilo ha sentado un precedente en la moda que ha traspasado géneros. En su último disco, Lust for Life, colaboró con The Weeknd, Stevie Nicks, Sean Lennon y más. Bogotá descubrirá la melancolía dulce de temas como “Video Games”, “Blu Jeans” y “Summertime Sadness” se verá con la energía desbordante de tracks como “Lust For Life”, “High by the Beach” y “Groupie Love”.

LCD Soundsystem se convirtió en la punta de lanza de la música con apenas tres discos. La vanguardia indie que trascendió la pista de baile como la más excitante banda para la fiesta. 100% ADN Estéreo Picnic. James Murphy y su cofradía de músicos y atletas del baile traerán lo nuevo American Dream, su último álbum, en un set que retomará esas obras del arte sonoro llamadas “Daft Punk It’s Playing at my House”, “New York I Love You”, “All My Friends”, etc. LCD Soundsystem ya saboreó Un Mundo Distinto cuando en 2011 estuvieron en la inauguración pre Festival. Ahora vienen a tomarse el todo por el todo.

Zoé es la más grande banda mexicana de nuestros tiempos. Su regalo al Festival será eterno. El video oficial del FEP fue dirigido por León Larregui en un ataque creativo inusitado en su historia artística y la canción de fondo es un track inédito del que será el nuevo disco de la banda. Zoé es amor eterno y este regalo se lo devolveremos con creces cuando los veamos por tercera vez en su hogar, Un Mundo Distinto.

Los titanes electrónicos invitados a la novena edición serán Dj Snake, Hardwell y Dillon Francis. El primero no solo trae su firma en código trap music, la tendencia del EDM más cercana a los sonidos latinos, sino también ese asteroide llamado “Turn Down For What”. Hardwell, por muchos años el líder de las listas en el mundo, ofrecerá sus nuevas exploraciones hardstyle que han dejado legiones ravers en el suelo, agotadas y sedientas por más. Francis nos brindará una maestría de Moombathon con salvajes remixes y parte del catálogo de hits que contiene esa joya de 2014 titulada Money Sucks, Friends Rule. Junto a ellos se desplegará una dream team: The Black Madonna con búsquedas más oscuras; Thomas Jack, Sofi Tukker y Galantis con propuestas más festivas.

Por su lado, la esencia indie rock del FEP se verá revitalizada con los recitales de The National, Royal Blood, Metronomy, Mac DeMarco, Milky Chance y Oh Wonder. La banda de Cincinnati llega con uno de los mejores discos del año bajo el brazo, Sleep Well Beast y un aterrador catálogo de hits cerebrales. El dúo británico viene con una de las propuestas más rabiosas del Reino Unido, una combinación de hard rock y psicodelia. James Mount presentará su proyecto lleno de nostalgia, trajes blancos, mortales líneas de sintetizador y la experiencia de un último disco, Summer 08. DeMarco viene a demostrar que a veces el desparpajo es la mejor salida para imponer mensajes subversivos de angustia postmoderna. Clem Rehbein y Antonio Greger sabrán paralizar la circulación de la sangre de los fanáticos de “Stolen Dance”, “Down by the River” y más. Oh Wonder propondrá un viaje electropop fresco y sincero.

La apuesta por el hip hop del FEP se mantiene gracias a la respuesta rabiosa del público y vuelve con espíritu mestizo: Tyler, The Creator, N.A.A.F.I. y Crew Peligrosos. Igual pasa con el eterno compromiso del Festival en mantener la llama cosmopolatina de los sonidos más calientes del continente: La Vida Bohéme, Technicolor Fabrics, Dengue Dengue Dengue, Buscabulla, Centavrvs y La Máquina Camaleón.

La cuota colombiana cuenta con actos tan grandes como Bomba Estéreo, Ondatrópica y Diamante Eléctrico. Otros contestatarios como La Chiva Gantiva, Surcos, Mougli, Alfonso Espriella y La Ramona. Algunos con sabor propio como MNKYBSNSS, Telebit, Dany F, SAAIL, Cohetes, Bleepolar y Pablo Trujillo. Y finalmente el tropicalismo vendrá las voces y manos de Charles King, Tribu Baharu, Esteban Copete y su Kinteto Pacífico, La Boa, Abelardo Carbonó, Ácido Pantera, Cynthia Montaño y Salomón Beda.

Imagen portada: Facebook Gorillaz