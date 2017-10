Esta es la programación de la Feria Odeón 2017

Llegó la Feria Odeón 2017, un espacio para el arte independiente. Estará abierta al público desde el 27 al 30 de octubre, de 1:00p.m. a 9:00p.m.

Una nueva edición de la Feria Odeón que trae una muestra de seis artistas y realizadores de Colombia, España y Holanda. Que abarca trabajos de diversa índole que van desde el documental, creaciones con found footage, la genial puesta en escena de un karaoke magistral, pasando por sesiones de rap improvisado en grandes museos de Estados Unidos, así como un “festival” de charlas de artista con personalidades de reconocimiento internacional.

Esta es la programación para la Feria Odeón 2017

Release Me! – Juan Mejía – Mis mejores canciones

DVD publicado por SALVAJE sello editorial de NADA / Dirección: Juan Cortés

Ganador del premio Luis caballero 2015

Release Me es un popurrí en el que el artista Juan Mejía juega el papel del profeta, canta que quiere ser libre, que quiere que lo abracen, que no lo abandonen, que lo abandonaron; que está triste y feliz, que todavía sigue amando, que no tiene nada y que está mirando las ruedas girar. Canta todo eso y cientos de otras cosas más en los 54 temas que componen su disco porque sabe que a nosotros, la audiencia, hay que darle lo que pide y lo que le pedimos es casi el infinito.

Proyecciones: Viernes 27 – 1:00 P.M. / Sábado 28 – 5:00 P.M. / Domingo 29 – 1:00 P.M.

La proyección de este trabajo incluye sesión de karaoke el sábado 28 desde las 7:30 P.M.

Es verdad pero no aquí

Preestreno del documental sobre Dick Verdult / Dick El Demasiado

Dirección: Luuk Bouwman

Duración: 70 minutos

Año: 2017

Por primera vez se presenta en Colombia el documental acerca del enigmático músico experimental y artista de culto Dick Verdult (Eindhoven, Holanda, 1954), mejor conocido como Dick el Demasiado, cuya fama underground se extendió en los últimos años desde Latinoamérica hacia Europa, Japón y Rusia. Definido por la crítica como un “alegre mutante transcultural”, su desconcertante y multifacética producción como músico, cineasta, artista visual y escritor se centra en las sorpresas y accidentes derivados del encuentro de culturas. Parte del documental fue filmado en Colombia e involucra personajes de la escena bogotana como Paulo Licona, Chucky Garcia y Francisco Toquica.

Proyecciones: Viernes 27 – 7:00 P.M. / Sábado 28 – 3:30 P.M. / Domingo 29 – 5:30 P.M.

Museum Mixtape (Dirty South Edition)

Artista: Juan Obando

Duración: 22 min

Año: 2014

Museum Mixtape es un video álbum creado por el artista colombiano Juan Obando, en el que raperos de diferentes trayectorias interpretan rimas improvisadas de estilo libre, como críticas en vivo de museos en el sureste de Estados Unidos. La pieza pretende crear una conexión lúdica entre las narrativas hip-hop y los espacios artísticos institucionales, reflejando el estado actual de las economías culturales, la participación comunitaria institucional y las formas subculturales emergentes y sus intersecciones.

Proyecciones: Viernes 27 – 3:30 P.M. y 6:00 P.M. / Sábado 28 – 3:00 P.M. y 5:00 P.M. / Domingo 29 – 5:00 P.M. y 7:00 P.M.

Tacones (in the making)

Artista: Mónica Restrepo

Duración: 30 minutos

Año: 2013 – 2014

Performance filmado sobre una película perdida donde un grupo de gente interpreta una serie de voces ajenas. Ya sea animando fragmentos de los diálogos o leyendo apartes de los testimonios tomados de los actores, extras y equipo técnico que participaron en su producción. Utilizando distintas locaciones relacionadas con la película, los lectores leen, bailan o se quedan quietos imitando fotografías. Sus lecturas re-construyen la historia de la primera película musical hecha en Cali, que prometía ser una fiel representación de la identidad de los caleños y de la ciudad a través de su música emblemática, la salsa. Tacones (1981) con una trama donde dos pandillas, una salsera y otra de música disco se enfrentan en las calles a lo West Side Story, causó gran expectativa en la ciudad, pero terminó en fracaso comercial pues además de tener problemas de guión, la película estaba completamente doblada en mexicano.

Proyecciones: Viernes 27 – 4:00 P.M. / Sábado 28 – 2:00 P.M. / Domingo 29 – 3:00 P.M.

Sé Villana. La Sevillana del Diablo

Dirección: María Cañas

Duración: 40 minutos

Año: 2013

María Cañas (Sevilla, 1972), artista multimedia española cuya obra está cargada de ironía con un sentido crítico y contradictorio dominante en sus instalaciones y vídeos tocando los límites entre ficción y realidad. En los años 90 comenzó a adentrarse en el ámbito artístico centrándose cada vez más en la experimentación con nuevos medios digitales y en la tradición del cine experimental found footage, coleccionando y reciclando material audiovisual existente en el mundo contemporáneo con el objetivo de cambiar su sentido hacia la sátira.

Proyecciones: Viernes 27 – 5:00 P.M. / Sábado 28 – 1:00 P.M. / Domingo 29 – 4:00 P.M.

The Artist Talk Fest

Un proyecto de Ana María Montenegro y Enar de Dios Rodríguez

The Artist Talk Fest Es un evento de 6 horas que presenta conferencias de una amplia variedad de artistas contemporáneos. Estas charlas brindan un panorama de los procesos e ideas mentales de cada uno de estos artistas, produciendo un encuentro entre su expresión artística y el público en general a través de una experiencia de primera mano.

Incluye introducciones en vivo por las creadoras del proyecto.